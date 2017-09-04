«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти», — заявил Грицак.

Он отметил, что сотрудники спецслужб причастны к организации терактов в Одессе, Харькове и Херсоне.

Глава СБУ добавил, что спецслужбы «были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины».

«Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? В ваших силах всё это остановить. Остановитесь», — призвал Грицак.

В середине августа он также обвинил ФСБ в использовании украинских граждан для подготовки терактов в России. Тогда глава СБУ заявил о задержании двоих граждан Украины — Дарьи Мастикашевой и Александа Каратая — которых заподозрили в госизмене.