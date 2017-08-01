Глава пресс-службы Белого дома Скарамуччи уволен после 10 дней на посту

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи уволен со своего поста — всего через 10 дней после назначения. По версии президентской администрации, Скарамуччи решил покинуть пост добровольно в связи со сменой начальства.

"Мистер Скарамуччи счел, что наилучшее решение — дать [новому] главе администрации Джону Келли начать работу с чистого листа и создать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", — говорится в лаконичном заявлении Белого дома.

Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона.

Прибус и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер уволились после назначения Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям.

"Средняя продолжительность профессиональной жизни сотрудников нынешнего Белого дома — как у мух-однодневок. Только 10 дней назад господин Скарамуччи появился на сцене во всей красе: с характерной для жителя Нью-Йорка скороговоркой, фанатично преданный президенту и так же рьяно не приемлющий правил игры истеблишмента.

И хотя срок его пребывания в должности был короток, он успел довольно сильно пошатнуть установленный порядок. С его появлением пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, чтобы, как он выразился, не мешать Скарамуччи действовать по своему усмотрению. Затем, как самонаводящаяся ракета, напичканная сквернословием, Скарамуччи взял курс на главу администрации Райнса Прибуса, который в пятницу был бесцеремонно смещен.

И вот настал черед Скарамуччи дать другому начать все с чистого листа.

Если уход Скарамуччи был на самом деле организован Джоном Келли, то это может говорить о том, что отставной генерал быстро прибирает к рукам контроль над разделенным на враждующие фракции Белым домом.

Возможно, это первый признак того, что устанавливается новый порядок. Хотя эпизод со Скарамуччи, с его мимолетностью в должности директора по коммуникациям — по сути дела, он должен был приступить к своим обязанностям лишь 15 августа — какое-то время будет доставлять президенту дискомфорт.

С другой стороны, возможно, что скорость перемен растет по мере того, как администрация Трампа приближается к эпицентру политического водоворота. Как говорится, время покажет".

Согласно пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс, решение об уходе Скарамуччи было принято генералом Джоном Келли сразу после того, как он заступил на должность главы президентской администрации.

Она подчеркнула, что Дональд Трамп также был недоволен поведением Скарамуччи и нашел его разговор с репортером "неподобающим для человека на его должности".

В ходе этого телефонного разговора Скарамуччи назвал Райнса Прибуса "параноидальным шизофреником" и обвинил его в сливе информации журналистам. Сам Трамп в понедельник утром написал в "Твиттере", что "в Белом доме нет никакого хаоса".