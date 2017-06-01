Глава Пентагона: война с КНДР будет катастрофической

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Inopressa.ru
четверг, 1 июня 2017 г. 15:01
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: если северокорейский кризис не удастся разрешить дипломатическим путем и дело дойдет до войны с армией КНДР, то произойдет ужасное кровопролитие, сообщает немецкий таблоид Bild.
Jamesas Mattisas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это будет самый ужасный конфликт, который мы когда-либо видели в своей жизни", - отметил Мэттис. По его словам, у "режима Северной Кореи имеются сотни артиллерийских орудий и ракетных установок, которые могут достать до одного из самых густонаселенных городов на Земле - Сеула". Сеул находится всего в 60 км от демаркационной линии.

"Северокорейский режим представляет опасность для всего региона, сейчас - прежде всего, для Южной Кореи, а в случае войны - также для Китая и России", - сказал Мэттис.

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Корреспондент добавляет, что в начале текущей недели северокорейская армия провела очередные ракетные испытания: ракета упала в 400 км от места запуска, в море между КНДР и Японией. Пропагандистская машина Пхеньяна заявила, что это были испытания крылатой ракеты, способной поражать цели с высокой точностью. Вообще, в последнее время КНДР усиленно занимается разработкой ракет с ядерными боеголовками.

Их целью, по данным экспертов, должна стать территория США, в частности города Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

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Глава Пентагона: война с КНДР будет катастрофической (6)

Jamesas Mattisas
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: если северокорейский кризис не удастся разрешить дипломатическим путем и дело дойдет до войны с армией КНДР, то произойдет ужасное кровопролитие, сообщает немецкий таблоид Bild.

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