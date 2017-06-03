Глава Пентагона в очередной раз упрекнул Китай в милитаризации

Подобные действия подрывают стабильность и безопасность в регионе, сказал Мэттис на конференции по безопасности в Сингапуре.

"Мы выступаем против стран, милитаризирующих искусственные острова и выдвигающих чрезмерные претензии на международные воды. Мы не можем и не будем соглашаться с односторонними принудительными изменениями статус-кво", - предупредил Мэттис.

Одновременно министр обороны США отметил важную роль Китая в сдерживании северокорейской ракетной и ядерной активности.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что США "ясно даст понять Китаю, что надо прекратить строительство на островах".

В ответ в Пекине заявили, что Китай будет отстаивать свои интересы в регионе.

История вопроса

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая рифы и острова, о правах на которые заявляют и другие государства. А США настаивают, что могут проводить операции в любых международных водах.

Пекин и Вашингтон ранее обменивались взаимными обвинениями в милитаризации Южно-Китайского моря. В последние годы Китай искусственно наращивает острова архипелага Спратли, размещая на них военную инфраструктуру.

В конце прошлого года американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований разглядели на спутниковых фотографиях признаки систем противоракетной обороны на этих насыпных островах.