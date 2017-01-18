Глава Пентагона: Россия выбрала не сотрудничество, а противостояние

 (6)
bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 10:43
Покидающий свой пост глава Пентагона Эштон Картер заявил, что поведение России все больше ограничивает области сотрудничества Москвы и Вашингтона, однако США должны продолжать искать варианты взаимодействия.
US Secretary of Defense Ashton Carter
© AFP/Scanpix

"Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше. Это та стратегия, которую выбрала Россия", - сказал Картер в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, области взаимодействия двух стран последовательно сокращались в течение последних 10 лет.

Глава Пентагона отметил, что Россия и США по-прежнему солидарны в вопросе сдерживания ядерных программ Северной Кореи и Ирана, а также по ситуации на Балканах.

При этом сотрудничества в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" в Сирии не получилось, отметил он.

"Однако если правительство России определяет свои интересы не просто как отличные от интересов США - к чему мы привыкли, но как намеренно противостоящие интересам США, то будет очень сложно пойти навстречу такой мотивации - и это главный вызов на будущее", - сказал Картер.

В последнее время уходящий президент США Барак Обама и представители его администрации делают весьма резкие заявления в отношении России и лично Владимира Путина - в отличие от избранного президента США Дональда Трампа, который занял более примирительную позицию.

На протяжении избирательной кампании Трамп говорил, что поладит с Путиным и сможет начать более конструктивное взаимодействие с Россией, чем это получилось у администрации Обамы.

На первой после выборов большой пресс-конференции 11 января Трамп заметил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией". "Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что не смогу", - добавил он.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Путин и Трамп смогут найти общий язык, если между ними будет взаимное уважение.

"В Москве надеются, что наши президенты поладят. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог", - отметил Песков.

Между тем экс-глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, номинированный Трампом на пост госсекретаря США, на слушаниях в сенате заявил, что Россия представляет опасность, игнорирует интересы США и захватила Крым. Но при этом Тиллерсон, которого называют "другом Путина", призвал сотрудничать с Москвой.

Несколько дней назад Дональд Трамп в интервью британской газете Times сказал, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

СМИ Британии: после "брексита" может быть лучше, чем ожидали

Theresa May
Главной темой публикаций всех британских газет в среду стало выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с программной речью, посвященной плану правительства страны по поводу предстоящего выхода Британии из состава ЕС.

Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа (2)

Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа
Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Глава Пентагона: Россия выбрала не сотрудничество, а противостояние (6)

US Secretary of Defense Ashton Carter
Покидающий свой пост глава Пентагона Эштон Картер заявил, что поведение России все больше ограничивает области сотрудничества Москвы и Вашингтона, однако США должны продолжать искать варианты взаимодействия.

Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг (1)

Chelsea Manning
Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks.

Европарламент возглавил бывший пресс-секретарь Берлускони (6)

Antonio Tajani
Европейский парламент на первом в 2017 году заседании избрал нового председателя. Им стал итальянский консервативный политик Антонио Тайани, бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони. Тайани заявил, что хочет стать представителем для всего Европарламента, включая малые фракции, передает DW.
Facebook друзья
Rambler's Top100