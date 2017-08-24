Глава Пентагона прибыл в Украину для участия в военном параде в день независимости

В параде также примут участие военные НАТО.
Мэттис во время визита в Киев также проведет переговоры с украинскими властями.
James Mattis landed in #Kyiv today and tomorrow is #Ukraine's #IndependenceDay
photos via @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/CIz2GrHUBB
— Tetyana S. (@TetySt) August 23, 2017
В сообщении, опубликованном Пентагоном в пятницу, говорилось, что министр обороны США во время своего визита покажет Киеву, что Вашингтон «твердо привержен цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее с днем независимости Киев поздравил президент США Дональд Трамп.
Порошенко встречался с Мэттисом в июне во время своего визита в Вашингтон.
Парад в честь дня независимости Украины состоится утром 24 августа.
24 августа 1991 года Верховный совет СССР принял акт о превозглашении независимости страны.
В начале августа советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не исключил поставки летального оружия Украине для противодействия России. В Кремле призвали США избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе.