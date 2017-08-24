Глава Пентагона прибыл в Украину для участия в военном параде в день независимости

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Телеканал "Дождь"
четверг, 24 августа 2017 г. 09:51
Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл на Украину, где вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет военный парад, посвященный дню независимости страны. Об этом сообщает издание 112.ua.
Jamesas Mattisas
© DELFI / Andrius Ufartas

В параде также примут участие военные НАТО.

Мэттис во время визита в Киев также проведет переговоры с украинскими властями.

В сообщении, опубликованном Пентагоном в пятницу, говорилось, что министр обороны США во время своего визита покажет Киеву, что Вашингтон «твердо привержен цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее с днем независимости Киев поздравил президент США Дональд Трамп.

Порошенко встречался с Мэттисом в июне во время своего визита в Вашингтон.

Парад в честь дня независимости Украины состоится утром 24 августа.

24 августа 1991 года Верховный совет СССР принял акт о превозглашении независимости страны.

В начале августа советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не исключил поставки летального оружия Украине для противодействия России. В Кремле призвали США избегать шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе.

Телеканал "Дождь"
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