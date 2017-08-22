Глава Пентагона прибыл с не объявленным визитом в Ирак

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Deutsche Welle
вторник, 22 августа 2017 г. 11:25
Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 22 августа, прибыл с не объявленным заранее визитом в Багдад для переговоров с иракским руководством о дальнейших действиях в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).
Jamesas Mattisas
© DELFI / Andrius Ufartas

Мэттис встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, другими высокопоставленными иракскими представителями, а также с президентом иракского Курдистана Масудом Барзани.

Визит главы Пентагона совпал по времени с наступлением иракской армии на город Талль-Афар - последний крупный опорный пункт ИГ в северной части Ирака. "В данный момент наше внимание сосредоточено на разгроме ИГ внутри Ирака, восстановлении суверенитета и территориальной целостности этой страны", - сказал Джеймс Мэттис.

Одновременно он предупредил, что победа над ИГ не будет скорой. "Дни ИГ, безусловно, сочтены, однако все еще не закончилось и в обозримом будущем не закончится", - констатировал Мэттис.

Иракские войска при поддержке международной коалиции во главе с США начали наступление на Талль-Афар 20 августа. Ранее этот город являлся ключевым узлом снабжения между Мосулом, расположенным в 70 километрах к востоку, и сирийской границей.

Мосул вновь перешел под контроль правительства в Багдаде в июле после длившихся девять месяцев ожесточенных боев с джихадистами. Джеймс Мэттис высоко оценил боеспособность иракской армии, отметив, что та способна выполнять сразу несколько задач одновременно.

Deutsche Welle
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