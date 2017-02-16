Глава Пентагона: практически нет сомнений во вмешательстве России в выборы в других странах

По словам Мэттиса, у него "мало сомнений" во вмешательстве РФ в выборный процесс ряда стран. "Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда стран", - подчеркнул он, выступая в Брюсселе (цитата по Reuters).

В это же время Мэттис признал, что США считают необходимым наладить политическое сотрудничество с Россией. "Мы хотели бы сотрудничать с Россией политически, но пока мы не хотели бы взаимодействовать с ней в военном плане", - объяснил он. "Сначала Россия должна будет доказать, что ей можно доверять, и сдержать обещания, данные НАТО", - добавил Мэттис.

"В настоящее время обстоятельства таковы, что мы не можем сотрудничать с Россией на военному уровне. Но наши политические лидеры будут идти на контакт и постараются найти общую платформу для двусторонних отношений. Мы постараемся найти компромисс, при котором Россия бы выполняла свои обязательства и вернулась к сотрудничеству с НАТО", - пояснил глава Пентагона.

Одновременно с этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном подчеркнул, что Кремль не вмешивается в дела других стран и тем более не влияет на выборный процесс.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон "по-прежнему открыт для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой". "Но в своих ожиданиях мы остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы", - подчеркнул он.

"Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче кого-либо из присутствующих здесь. Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия", - добавил Мэттис.

В ответ на это министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал призыв Мэттиса выстраивать отношения с Россией "с позиции силы" бесперспективным. В то же время Шойгу признал, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с Вашингтоном.

Еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, Мэттис заявлял, что Россия пытается "расколоть НАТО", в связи с чем, по его мнению, необходимо принять дипломатические, экономические и военные шаги. Также он отмечал, что в тех областях, где сотрудничество Москвы и Вашингтона невозможно, Соединенные Штаты должны будут противостоять поведению России и защищать себя, если РФ решит действовать вопреки интересам США.