Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ

Россия внесла "фактически нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News, опубликованном в воскресенье, 8 января.

По его словам, Москва обещала бороться с "Исламским государством" и помочь прекратить гражданскую войну в Сирии, но не сделала этого.

"В итоге, мы сражаемся с ИГ самостоятельно," - заявил Картер. Глава Пентагона отметил, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, но в этих военных действиях Россия не принимает участия.

Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого. По мнению Картера, действия РФ в Сирии "вдвойне усиливают" гражданскую войну.

Он также прокомментировал возможную реакцию Вашингтона в ответ на атаки хакеров. По его словам, когда речь идет об агрессии в киберпространстве, США не должны ограничиваться ответом в рамках киберпространства. При этом он исключил "военный ответ" на подобные действия.

Ранее в тот же день будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России.