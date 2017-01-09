Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ

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Deutsche Welle
понедельник, 9 января 2017 г. 09:15
По мнению главы оборонного ведомства США, своими действиями в Сирии Россия "вдвойне усилила" гражданскую войну в стране. Он считает вклад Москвы в борьбу с ИГ "фактически нулевым".
Ashtonas Carteris
© AFP/Scanpix

Россия внесла "фактически нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News, опубликованном в воскресенье, 8 января.

По его словам, Москва обещала бороться с "Исламским государством" и помочь прекратить гражданскую войну в Сирии, но не сделала этого.

"В итоге, мы сражаемся с ИГ самостоятельно," - заявил Картер. Глава Пентагона отметил, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, но в этих военных действиях Россия не принимает участия.

Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого. По мнению Картера, действия РФ в Сирии "вдвойне усиливают" гражданскую войну.

Он также прокомментировал возможную реакцию Вашингтона в ответ на атаки хакеров. По его словам, когда речь идет об агрессии в киберпространстве, США не должны ограничиваться ответом в рамках киберпространства. При этом он исключил "военный ответ" на подобные действия.

Ранее в тот же день будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России.

Deutsche Welle
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