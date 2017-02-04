Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма

 (6)
NEWSru.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 10:25
США считают Иран основным спонсором мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой. Резкие заявления Мэттиса прозвучали после объявления о новых санкциях в отношении Ирана - первого негативного решения в этой сфере с момента заключения ядерной сделки летом 2015 года, что стало одним из главных внешнеполитических достижений предыдущей администрации и международного сообщества.
Pentagonas
© AFP/Scanpix

Мэттис, как передает ТАСС, заявил: "Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана".

Вместе с тем глава Пентагона указал, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана". Он подчеркнул, что такая возможность у Штатов есть.

США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Непосредственной причиной были испытания баллистических ракет, и санкции затронули лиц, которых США посчитали причастными к ракетной программе Тегерана. При этом также указывались еще две причины для введения санкций: это нападения на саудовские суда и финансирование террористической деятельности в Сирии и Йемене.

Согласно резолюции ООН N 1929, Ирану запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой или запуском баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа (7)

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа
Белый дом будет расследовать обстоятельства утечек подробностей некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News.

Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма (6)

Pentagonas
США считают Иран основным спонсором мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой. Резкие заявления Мэттиса прозвучали после объявления о новых санкциях в отношении Ирана - первого негативного решения в этой сфере с момента заключения ядерной сделки летом 2015 года, что стало одним из главных внешнеполитических достижений предыдущей администрации и международного сообщества.

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции (19)

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции
В контролируемом сепаратистами Луганске на востоке Украины утром в субботу взорван автомобиль: в числе жертв взрыва начальник управления народной милиции, сообщили в ЛНР. Там в теракте обвиняют украинских диверсантов, которым обещают "справедливое возмездие".

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов (2)

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов
Около 250 тысяч жителей Румынии по всей стране вышли на акции протеста против правительственного декрета об амнистии. Демонстрации продолжаются четвертый день подряд.

Минюст США опротестует решение судьи по миграционному указу Трампа (1)

JAV teisėjo sprendimu laikinai pristabdyta imigrantų deportacija
Минюст США в ближайшее время оспорит решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон), который приостановил действие миграционного указа президента США Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100