Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма

Мэттис, как передает ТАСС, заявил: "Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана".

Вместе с тем глава Пентагона указал, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана". Он подчеркнул, что такая возможность у Штатов есть.

США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Непосредственной причиной были испытания баллистических ракет, и санкции затронули лиц, которых США посчитали причастными к ракетной программе Тегерана. При этом также указывались еще две причины для введения санкций: это нападения на саудовские суда и финансирование террористической деятельности в Сирии и Йемене.

Согласно резолюции ООН N 1929, Ирану запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой или запуском баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.