Глава Пентагона: НАТО усилит свой ядерный потенциал

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пятница, 30 июня 2017 г. 17:49
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил об усилении потенциала ядерного сдерживания НАТО. Об этом он рассказал после встречи министров обороны Североатлантического альянса, передает ТАСС.
Jamesas Mattisas
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, решение НАТО об усилении своего военного потенциала "затрагивает все сферы — от кибербезопасности до ядерного сдерживания". На встрече было принято решение о необходимости дальнейшего наращивания военных возможностей альянса в рамках увеличения оборонных бюджетов входящих в него государств.

Джеймс Мэттис сообщил, что увеличение военного бюджета НАТО показывает понимание того, что Россия не станет партнером альянса в ближайшем будущем, передает "Газета.Ru".

"Сегодня союзники согласовали новые цели, мы решили добиться усиления в ключевых областях: тяжелое оборудование, дозаправка в воздухе и рост численности сил, готовых к ускоренному развертыванию", — сказал Мэттис. Он также сообщил о планах НАТО усилить мощности сил ПВО и увеличить число самолетов, которые смогут действовать в районах с системой ограничения доступа.

"Увеличение бюджета НАТО в течение нескольких лет показывает, что страны сжились с мыслью, что Россия не будет партнером, каким, возможно, мы хотели бы видеть ее в 1990-е годы, по крайней мере не в ближайшем будущем", — сказал глава Пентагона. Он отметил, что страны — участницы альянса действуют в соответствии с этим убеждением.

"Мы концентрировались на борьбе с терроризмом и дестабилизирующих действиях России в киберпространстве и на земле", — отметил Мэттис по итогам заседания министров обороны стран альянса.

Ранее председатель военного комитета альянса генерал Петр Павел заявил, что НАТО столкнулась со стремлением России нарастить свой военный потенциал "практически на каждом уровне". По его словам, оценка угрозы основана на двух элементах — возможности и намерении. При этом, когда речь идет о возможностях, то "нет сомнений" в том, что Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах вооружений, цитирует Петра Павeла Lenta.ru.

В Москве ответили, что, распространяя сообщения о растущей военной мощи России, НАТО пытается воздействовать на политическую и экономическую ситуацию в Европе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса. По его словам, попытки нарушить ядерный баланс в мире являются "большой ошибкой".

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