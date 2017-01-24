Глава Пентагона Мэттис заверил генсека НАТО в важности альянса

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bbcrussian.com
вторник, 24 января 2017 г. 07:55
Новый министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что Вашингтон придает альянсу большое значение.
Jamesas Mattisas
© Reuters/Scanpix

"Оба руководителя обсудили важность наших общих ценностей, и министр подчеркнул, что США всегда начинали с Европы, когда искали союзников для защиты этих ценностей", - сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Британии Майклом Фэллоном, в ходе которого тоже отметил, что США сохраняют "неколебимую приверженность" по отношению к НАТО.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.

Он также заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

По словам Трампа, НАТО дорого обходится США, и страна уже не может себе этого позволить.

Согласно оценкам альянса, только пять членов НАТО по состоянию на 2016 год соответствовали требованию об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП: это США, Британия, Греция, Польша и Эстония.

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