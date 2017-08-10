Глава Пентагона: КНДР ждет конец режима в случае войны с США

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bbcrussian.com
четверг, 10 августа 2017 г. 09:03
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северную Корею ждет "конец ее режима и гибель ее народа" в случае войны с США.
US Secretary of Defense James Mattis
© Reuters / Scanpix

Мэттис сказал, что КНДР потерпит поражение в войне против США и их союзников.

В своем заявлении, выдержанном в самых жестких тонах, глава Пентагона призвал Пхеньян прекратить свою программу вооружений.

"КНДР должна сделать выбор в пользу прекращения самоизоляции и отказа от стремления обладать ядерным оружием", - говорится в заявлении Мэттиса.

"Хотя наш государственный департамент прилагает все усилия для разрешения этой глобальной угрозы дипломатическими средствами, следует отметить, что объединенные союзнические вооруженные силы теперь обладают самыми точными, выверенными и надежными оборонительными и
наступательными возможностями на Земле", - продолжает глава Пентагона.

Ответ США превзойдет любые действия Пхеньяна, и КНДР проиграет в любой гонке вооружений или конфликте, который она затеет, добавил Джеймс Мэттис.

Мощь, огонь и ярость

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что КНДР не представляет непосредственной угрозы.

Пхеньян до этого заявил, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по острову Гуам - американской территории в западной части Тихого океана.

Прибыв на Гуам, Тиллерсон также выступил в зашиту президента Дональда Трампа, который ранее пообещал обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США.

Госсекретарь отметил, что Трамп лишь хотел донести ясное послание Северной Корее.

Однако после этого американский президент отметился в "Твиттере" сообщениями о ядерной мощи США.

Твиты были написаны в Нью-Джерси, где Трамп сейчас проводит отпуск. Он заявил, что ядерный арсенал США "мощнее, чем когда-либо", но добавил, что надеется "никогда не использовать эту мощь".

Сообщениям в микроблоге предшествовал обмен угрозами между двумя странами. В центре внимания оказался остров Гуам, на котором расположены американские военные базы.

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