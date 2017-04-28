Глава ПАСЕ не пришел на заседание, где ждали его отставки

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bbcrussian.com
пятница, 28 апреля 2017 г. 16:30
Парламентская ассамблея Совета Европы лишила президента Педро Аграмунта права представлять организацию после скандала вокруг его поездки в Сирию и встречи с президентом Башаром Асадом.
© Sputnik / Scanpix

Как ожидалось, Аграмунт в пятницу должен был прокомментировать скандальный инцидент или объявить о своей отставке, однако на заседании он просто не появился.

По неподтвержденным данным, он отправил в ПАСЕ документ, где отказался уходить с поста.

Поскольку не существует юридического механизма, позволяющего отправить президента ПАСЕ в отставку, бюро ассамблеи вынесло ему вотум недоверия и лишило права представлять организацию.

"Президент предпочел не присутствовать сегодня в бюро и не подал заявление об отставке. Как следствие, и в контексте регламента, который не позволяет уволить президента, бюро посчитало необходимым сделать этот шаг", - заявил глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.

Он добавил, что "стандарты и принципы ПАСЕ более важны, чем любой ее член, и сплоченность нашей ассамблеи должна быть сохранена".

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что бюро ассамблеи выразило Аграмунту недоверие абсолютным большинством голосов.

"ПАСЕ не имеет процедуры отзыва президента от должности вообще. За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру", - считает депутат.

Поддержка сирийского режима?

В марте Аграмунт вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетил Сирию и принял участие во встрече с президентом Башаром Асадом.

Аграмунт подчеркивал, что визит носит исключительно частный характер, однако в рядах ПАСЕ эта поездка была воспринята как знак поддержки сирийского режима и вызвала резкую критику.

В понедельник Педро Аграмунт, открывая работу Ассамблеи, заявил, что его поездка в Сирию была ошибкой и извинился, добавив, что не ожидал подобной реакции депутатов.

Однако депутаты потребовали голосования о вотуме недоверия, после чего он объявил, что выступит с заявлением в пятницу, и больше на заседания ПАСЕ не приходил.

Делегация России не принимает участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы уже несколько лет.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, которыми лишила российскую делегацию права голоса на сессии.

В ответ российская делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. После этого Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, но не отказалась от работы с Советом Европы в целом.

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