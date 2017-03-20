Глава немецкой разведки: "Российская угроза стала актуальнее"

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Inopressa.ru
понедельник, 20 марта 2017 г. 17:20
Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel о том, что в последнее время российская угроза стала более актуальна.
© Reuters / Scanpix

Отвечая на вопрос, что представляет большую угрозу для Германии — "Исламское государство" или Россия, Каль заявил: "Я считаю, что терроризм занимает верхнюю строчку в списке угроз. Среди населения опасения по этому поводу наиболее велики… Но и российская угроза стала более актуальна. Поэтому мы воспринимаем ее очень серьезно. Это не только пропагандистская угроза, это и возвращение в повестку дня всей темы конвенционального вооружения".

"Более конкретно: под этим я подразумеваю все то, что происходит в военной сфере и вооружении, — продолжил Каль. — В частности, Россия удвоила боевую мощь на западной границе, и это не только комплексы "Искандер". Большое количество авиации и летальных аппаратов сосредоточено в крымском регионе".

"То же самое можно сказать и про обычные виды вооружения. Все это нельзя расценивать как оборону от Запада — в этом надо видеть и потенциальную угрозу", — подчеркнул глава BND. "Танковая армия есть и на западе России, и во времаруси, я задаюсь вопросом, можно ли это оправдать исключительно оборонительными соображениями", — добавил глава немецкой разведки в интервью Der Spiegel.

Каль также предупредил о попытках России вмешаться в предстоящие выборы в Германии по примеру США. "Нам нужно исходить из того, что это может произойти: в прошлом мы уже наблюдали подобные вещи не только в Германии, но и в других регионах Европы, где проходят выборы", — сказал он.

"Цель Путина остается неизменной: несмотря на перемены в США и "Брекзит", правительство Германии продолжает санкционную политику в отношении России, и Путин бы с удовольствием прекратил эту ситуацию. Для него логично что-то инвестировать в то, чтобы выборы в Бундестаг привели к изменениям. Это может стать мотивом", — полагает 54-летний Бруно Каль.

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