Глава НАТО заявил о резком росте кибератак на системы альянса

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NEWSru.com
четверг, 19 января 2017 г. 09:35
Число хакерских атак на системы Североатлантического альянса увеличилось в 2016 году на 60%, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters/Scanpix

Он утверждает, что большинство связаны с государственными учреждениями, но конкретных стран не называет.

По данным Столтенберга, за каждый месяц 2016 года специалисты НАТО фиксировали и отражали до 500 атак. "Большинство вторжений осуществлялись не частными лицами, а связанными с иностранными государствами учреждениями", — указал генсек. Он также сообщил, что многие страны-члены НАТО сталкиваются с кибератаками, и альянс предоставляет им поддержку в решении этой проблемы.

Столтенберг сообщил, что актуальная тема кибербезопасности станет одной из главных на предстоящем саммите НАТО.

Он указал на свою обеспокоенность атаками: "Вследствие этого может быть нарушена обороноспособность альянса и причинен ущерб нашим вооруженным силам. Все военные действия основываются в наши дни на передаче данных. Если она не осуществляется, может иметь место большой урон". (Цитата по ТАСС.)

"Альянс меняется и имеет способность адаптироваться. Мир не стоит на месте, и мы меняемся вместе с ним — это то, что мы делаем уже 70 лет", — заявил Столтенберг.

Ряд немецких СМИ ранее писал о том, что контрразведка ФРГ считает Россию причастной к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, а также на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ноябре прошлого года. Глава МИД России Сергей Лавров называл подобные утверждения "бреднями".

Наиболее последовательными в обвинении России в причастности к кибератакам были США. В конце декабря это стало причиной для введения нового пакета санкций, кроме того, из Штатов были высланы 35 российских дипломатов. Президент России Владимир Путин решил не отвечать на высылку симметричными мерами, как это обычно принято. СМИ расценили это как знак стремления наладить отношения с США, но уже с новой администрацией: не с демократом Обамой, а с республиканцем Дональдом Трампом. Его инаугурация состоится в пятницу 20 января.

NEWSru.com
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