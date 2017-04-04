Глава НАТО призывает Европу увеличить расходы на оборону

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Deutsche Welle
вторник, 4 апреля 2017 г. 08:20
Повышение европейцами расходов на оборону нужно не для того, чтобы угодить Вашингтону, а для обеспечения собственной безопасности, считает генсек Североатлантического альянса Столтенберг.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters/Scanpix

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Германию и других европейских членов НАТО в своих же собственных интересах повысить отчисления на оборону.

"Речь идет не о том, чтобы угодить США. Речь идет о безопасности Европы", - заявил Столтенберг в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник, 4 апреля.

Он напомнил, что, Европа находится гораздо ближе, чем США, к источникам угроз и зонам кризиса, "ближе к России, Сирии, Ираку".

Столтенберг усилил нажим на Германию, с тем, чтобы она выделяла на оборону два процента от ВВП. Он напомнил, что в годы холодной войны Германия и другие европейские государства выделяли на оборону более двух процентов, а многие годы даже три процента.

В настоящее время германские расходы в этой области составляют 1,2 процента. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на недавней встрече глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО назвал требования о двухпроцентных отчислениях абсолютно нереалистичными.

Глава НАТО проанализировал, какими последствиями выход Великобритании из Евросоюза чреват для деятельности альянса, уточнив, что не ожидает никаких негативных изменений.

"Выход Великобритании из ЕС не изменит ее отношения к НАТО", - заявил Столтенберг.

Deutsche Welle
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