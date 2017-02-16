Глава Мюнхенской конференции по безопасности критикует непредсказуемость Трампа

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Deutsche Welle
четверг, 16 февраля 2017 г. 10:18
С приходом Трампа к власти во внешней политике США возникла "максимальная неопределенность", считает Ишингер. Он критично отозвался о способностях сотрудников Белого дома.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал политику Дональда Трампа как непредсказуемую и посоветовал новому президенту США не пользоваться лично микроблогом Twitter. "Кто так грубо отзывается о СМИ, собственных спецслужбах и органах юстиции, как этот президент, тот наносит ущерб своей предсказуемости и своей команде", - заявил Ишингер в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в четверг, 16 февраля, указав на крайне интенсивное использование Трампом микроблога.

С приходом Трампа к власти во внешней политике США возникла "максимальная неопределенность", считает Ишингер. В этой политике нет последовательной линии, утверждает немецкий дипломат: "Он ранее говорил, что хочет построить совершенно новые отношения с Россией, а теперь требует, чтобы Россия вернула Крым. Трамп должен выстроить собственный политический курс и следовать ему".

Критично отозвался Ишингер и о способностях сотрудников администрации Трампа. По его словам, высшая ценность внешней политики - доверие и предсказуемость. "Если президент США окружает себя людьми, которые это укрепляют, то полдела уже сделано", - считает глава мюнхенской конференции. "Если же окружаешь себя сотрудниками, чьи действия вызывают больше вопросов, чем ответов, то доверие и предсказуемость утрачиваются", - сказал Ишингер.

Deutsche Welle
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