Глава МВД Украины рассказал о планах по возвращению контроля над Донбассом

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Deutsche Welle
понедельник, 27 февраля 2017 г. 11:50
Арсен Аваков заявил, что возвращение под контроль Киева территорий Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами, можно осуществить лишь дипломатическим путем.
© Reuters/Scanpix

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о существовании у Киева плана по возвращению контроля над Донбассом.

"У нас есть совершенно конкретный план по поводу Донбасса, абсолютно не связанный с уступками путинскому режиму", - заверил глава МВД Украины в интервью телеканалу ТСН вечером в воскресенье, 26 февраля.

Министр добавил, что эта стратегия будет реализовываться, если Россия "под нажимом Запада" проявит волю к реальному урегулированию ситуации.

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При этом Аваков добавил, что в настоящее время данный вопрос можно решить "быстро и дипломатическим путем", но не военным.

Аваков - за частичную блокаду торговли с Донбассом

Глава МВД отметил также целесообразность частичного запрета товарооборота с неподконтрольными Украине территориями на востоке страны. Киев по-прежнему должен поставлять в Донбасс энергетический уголь, а также "продукты и полуфабрикаты металлургии, чтобы работали заводы".

"В обратном направлении должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного добывающего оборудования и шахтных лифтов, а также, возможно, крепежный материал. Все остальное необходимо запретить", - считает Аваков.

Deutsche Welle
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