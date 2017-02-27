Глава МВД Украины рассказал о планах по возвращению контроля над Донбассом

Арсен Аваков заявил, что возвращение под контроль Киева территорий Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами, можно осуществить лишь дипломатическим путем.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о существовании у Киева плана по возвращению контроля над Донбассом.

"У нас есть совершенно конкретный план по поводу Донбасса, абсолютно не связанный с уступками путинскому режиму", - заверил глава МВД Украины в интервью телеканалу ТСН вечером в воскресенье, 26 февраля.

Министр добавил, что эта стратегия будет реализовываться, если Россия "под нажимом Запада" проявит волю к реальному урегулированию ситуации.

При этом Аваков добавил, что в настоящее время данный вопрос можно решить "быстро и дипломатическим путем", но не военным.

Аваков - за частичную блокаду торговли с Донбассом

Глава МВД отметил также целесообразность частичного запрета товарооборота с неподконтрольными Украине территориями на востоке страны. Киев по-прежнему должен поставлять в Донбасс энергетический уголь, а также "продукты и полуфабрикаты металлургии, чтобы работали заводы".

"В обратном направлении должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного добывающего оборудования и шахтных лифтов, а также, возможно, крепежный материал. Все остальное необходимо запретить", - считает Аваков.