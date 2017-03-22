Глава МВД Франции уволился на фоне коррупционного скандала

Министра подозревают в том, что он обеспечил своим дочерям хорошо оплачиваемую работу во французском парламенте.
Комментируя решение об отставке, 51-летний социалист ле Ру сказал, что не хочет, чтобы расследование в отношении работы его дочерей "подрывало работу правительства".
Новым министром внутренних дел страны назначен Маттиас Фекль, с 2014 года работавший торговым секретарем во французском министерстве иностранных дел.
Обвинения в адрес ле Ру зазвучали после того, как появилась информация, что он на устроил своих дочерей на работу помощницами депутата, где они проработали несколько лет, получая солидную зарплату: всего дочерям министра выплатили около 60 тысяч долларов бюджетных денег.
Ле Ру не отрицал, что его дочери работают в парламенте, но указывал, что такая практика не запрещена законом. Однако из-за повышенного публичного интереса к делу прокуратура начала предварительное расследование.
Бывший лидер французской президентской гонки, центрист от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон сейчас находится в центре очень похожего скандала. Его подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.
С 1986 по 2013 супруга Фийона Пенелоп получила в виде зарплаты сотни тысяч евро из бюджетных средств, несмотря на то, что, как говорят, работала она мало.
Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения, но его положение в президентской гонке ухудшилось: за несколько недель Фийон, как указывают опросы, с первого места переместился на третье. Против него возбуждено уголовное дело.
Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Сейчас среди кандидатов лидируют Фийон, социалист Эмануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.