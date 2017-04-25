Глава Минобороны: Великобритания имеет право на превентивный ядерный удар

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NEWSru.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 07:04
Великобритания оставляет за собой право на нанесение превентивного удара с использованием ядерного оружия. Об этом, как сообщает The Independent, в эфире BBC Radio 4, заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.
Michaelas Fallonas
© AFP/Scanpix

"Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применение ядерного оружия в качестве превентивного удара", — сказал глава Минобороны. Отвечая на вопрос ведущего, о каких именно обстоятельствах идет речь, Фэллон уклончиво заявил, что лучше их не обозначать и не описывать, так как это сыграет на руку "нашим врагам" и сделает ядерное сдерживание "менее убедительным".

"Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить чувство неопределенности в сознании того, кто может подумать об использовании (ядерного) оружия против нашей страны", — пояснил британский министр.

Говоря о некоторых высокопоставленных военных, которые считают баллистические ракеты Trident бесполезными в качестве сдерживающего фактора и предлагают тратить больше средств на обычное вооружение, Фэллон сказал, что лучше обладать ядерным арсеналом, так как нельзя быть уверенным в том, что никто не применит оружие такого типа против Великобритании. Трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident, способные нести ядерный боезаряд, предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11,3 тыс. километров.

Высказывания Майкла Фэллона стали реакцией на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который в воскресном интервью BBC1 призвал добиваться "безъядерного мира". Как отметил Корбин, любое применение ядерного оружия станет катастрофой для всего мира. Политик сообщил, что в преддверии досрочных парламентских выборов 8 июня лейбористы могут исключить программу модернизации ядерного потенциала страны из своего предвыборного манифеста. Фэллон дал ясно понять, что считает такую позицию угрозой безопасности страны.

Напомним, две недели назад СМИ заговорили об опасности начала ядерной войны между США и КНДР после того, как американский телеканал NBC News сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию.

Отмечалось, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. В то же время Пхеньян такая угроза не напугала, власти КНДР пообещали в случае агрессии со стороны США нанести превентивный удар по американским военным базам, резиденции президента Южной Кореи и уничтожить американский авианосец.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, следует ли американцам опасаться начала ядерной войны с КНДР, заявил на прошлой неделе: "Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем мы имеем дело".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Вашингтон не собирается атаковать Пхеньян. Одновременно стало известно, что подготовка к новому ядерному испытанию на полигоне Пунгери в КНДР, вероятно, приостановлена. Однако в понедельник, 24 апреля, южнокорейская пресса сообщила, что КНДР вновь активизировала подготовку к проведению очередного ядерного испытания.

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