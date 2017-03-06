Глава МИД Великобритании раскритиковал Россию накануне визита в Москву

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Deutsche Welle
понедельник, 6 марта 2017 г. 17:00
Борис Джонсон считает, что действия Кремля в киберпространстве, на Балканах и на Украине "совершенно неприемлемы". Он призвал Москву изменить свою политику.
© Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подверг резкой критике действия России. По его мнению, Москва должна пересмотреть свою внешнюю политику и "показать, что ей снова можно доверять", - заявил он в понедельник, 6 марта.

"Они (РФ. - Ред.) ведут войну в киберпространстве, подрывают ситуацию в западно-балканских странах, как мы видели на примере Черногории, не говоря уже о том, что происходит на востоке Украины", - сказал Джонсон. Глава британского МИД считает такие действия Москвы "совершенно неприемлемыми".

В то же время Борис Джонсон подчеркнул, что никто не хочет новой холодной войны.

"Поэтому жизненно важно стараться контактировать с Россией, и мы попытаемся подправить ее политику и помочь ей вернуться на лучший путь", - отметил глава МИД Великобритании.

4 марта британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Борис Джонсон "в ближайшие недели" посетит с визитом РФ по приглашению российской стороны.

В британском МИД отметили, что поездка не свидетельствует о возврате к принципу "бизнес как обычно" в отношениях Лондона и Москвы, а полностью соответствует подходу к двустороннему взаимодействию, который характеризуется формулой "взаимодействуй, но проявляй осторожность".

Deutsche Welle
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