Глава МИД Турции нашел в Германии "практики времен нацизма"

 (1)
Deutsche Welle
вторник, 7 марта 2017 г. 19:20
Полиция Гамбурга не разрешила Мевлюту Чавушоглу выступить в отведенном для этого здании. Глава МИД Турции назвал это проявлением "тотальной репрессивной системы" и "практикой времен нацизма".
Mevlutas Cavusoglu
© AFP/Scanpix

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал отмену своего выступления в гамбургском Plaza Event Center проявлением "тотальной репрессивной системы".

"Все это похоже на практики времен нацизма", - заявил он в интервью изданию Hurriyet во вторник, 7 марта.

По мнению министра, Германия пытается оказать давление на членов "Партии справедливости и развития" (AKP) с целью добиться негативного результата на референдуме по вопросу перехода Турции от парламентской к президентской республики.

Ранее представитель городской полиции Гамбурга заявил, что при осмотре Plaza Event Center были обнаружены "существенные недостатки в системе противопожарной безопасности".

Использовать здание было немедленно запрещено. В полиции Гамбурга подчеркнули, что мероприятие как таковое под запрет не попало.

Мероприятие состоится

Между тем сам Чавушоглу не собирается отказываться от агитационного выступления в Гамбурге вечером 7 марта. Поиски подходящего помещения продолжаются.

Представитель AKP в Германии отметил, что если помещение найти не удастся, встреча пройдет в здании консульства Турции в районе Уленхорст.

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия турецких министров Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов.

"Ваши методы ничем не отличаются от нацистских", - заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

Немецкие политики назвали эти обвинения "беспочвенными" и "неуместными", в то же время призывая к разрядке и спокойствию.

16 апреля в Турции пройдет референдум об изменении конституции с целью перехода от парламентской к президентской республике. В начале марта Кельн, Гаггенау и Фрехен отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава МИД Турции нашел в Германии "практики времен нацизма" (1)

Mevlutas Cavusoglu
Полиция Гамбурга не разрешила Мевлюту Чавушоглу выступить в отведенном для этого здании. Глава МИД Турции назвал это проявлением "тотальной репрессивной системы" и "практикой времен нацизма".

Утверждения Трампа о прослушке: что думает американская пресса (6)

President Donald Trump addressing the US Congress
Президент США встает с первыми петухами. Твитом, о котором с тех пор говорят и пишут в США бесконечно, Дональд Трамп разразился в субботу в 6:35 утра.

Трамп назвал Обаму "слабаком" в отношениях с Россией (10)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в том, что тот был слишком слаб в отношениях с Россией. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов (5)

Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов
Венгерский парламент одобрил законопроект об отправке прибывающих в страну мигрантов в специальные лагеря на южных границах страны, сообщают венгерские СМИ.

Париж и Берлин выступили в поддержку "Европы разных скоростей" (13)

Париж и Берлин выступили в поддержку Европы разных скоростей
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом Франции и премьерами Испании и Италии в Версале. Канцлер ФРГ признала, что ряд стран Европы должен двигаться вперед более быстрыми темпами, чем другие.
Facebook друзья
Rambler's Top100