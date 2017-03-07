Глава МИД Турции нашел в Германии "практики времен нацизма"

Полиция Гамбурга не разрешила Мевлюту Чавушоглу выступить в отведенном для этого здании. Глава МИД Турции назвал это проявлением "тотальной репрессивной системы" и "практикой времен нацизма".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал отмену своего выступления в гамбургском Plaza Event Center проявлением "тотальной репрессивной системы".

"Все это похоже на практики времен нацизма", - заявил он в интервью изданию Hurriyet во вторник, 7 марта.

По мнению министра, Германия пытается оказать давление на членов "Партии справедливости и развития" (AKP) с целью добиться негативного результата на референдуме по вопросу перехода Турции от парламентской к президентской республики.

Ранее представитель городской полиции Гамбурга заявил, что при осмотре Plaza Event Center были обнаружены "существенные недостатки в системе противопожарной безопасности".

Использовать здание было немедленно запрещено. В полиции Гамбурга подчеркнули, что мероприятие как таковое под запрет не попало.

Мероприятие состоится

Между тем сам Чавушоглу не собирается отказываться от агитационного выступления в Гамбурге вечером 7 марта. Поиски подходящего помещения продолжаются.

Представитель AKP в Германии отметил, что если помещение найти не удастся, встреча пройдет в здании консульства Турции в районе Уленхорст.

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия турецких министров Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов.

"Ваши методы ничем не отличаются от нацистских", - заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

Немецкие политики назвали эти обвинения "беспочвенными" и "неуместными", в то же время призывая к разрядке и спокойствию.

16 апреля в Турции пройдет референдум об изменении конституции с целью перехода от парламентской к президентской республике. В начале марта Кельн, Гаггенау и Фрехен отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.