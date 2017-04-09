Глава МИД Германии требует расследования химической атаки в Сирии

Зигмар Габриэль считает, что необходимо как можно скорее отправить экспертов в Идлиб, где, вероятно, было применено химическое оружие.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует быстрого расследования факта возможного применения в Сирии химического оружия силами международных экспертов. Об этом глава германского внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, публикуемом в воскресенье, 9 апреля. "Важно, чтобы Объединенные Нации и эксперты Организации по запрету химического оружия получили сейчас беспрепятственный доступ и смогли без помех провести свои исследования", - заявил министр.

Габриэль, основываясь на имеющейся информации, считает ответственным за химическую атаку в сирийском Идлибе режим Башара Асада. Он назвал применение химического оружия "варварским актом" и выразил уверенность, что удар ВВС США по сирийскому аэродрому окажет воздействие на президента Сирии.

Министр указал, что в современных условиях центральную роль приобретает преодоление раскола в Совете Безопасности и проведение переговоров по межсирийскому урегулированию под эгидой ООН. "Потому что это ужасный конфликт показывает, что только политическое решение, которое будет привнесено Россией, США, влиятельными региональными державами, способно прекратить страдания людей", - отметил он.

Глава МИД Германии выразил обеспокоенность тем, что эскалация ситуации приведет к росту напряженности между Вашингтоном и Москвой. "Еще никогда со времен холодной войны международное положение не было настолько серьезным как сейчас", - указал Габриэль. Он призвал все стороны сохранять трезвую голову. Министр особо подчеркнул, что решение конфликта невозможно без участия России.

Данные социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid по заказу Bild am Sonntag, свидетельствуют, что только 26 процентов немцев считают правильным ракетный удар США, нанесенный по сирийской военной базе "Шайрат". 59 процентов придерживаются противоположного мнения. 40 процентов респондентов опасаются, что эти действия могут привести к военному конфликту между США и Россией, но 53 процента не верят в это.