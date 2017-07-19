Глава МИД Германии считает, что нужно отменять санкции в отношении РФ

По его мнению, сейчас выполнение минских договоренностей на 100% неосуществимо.

"В соответствии с решением ЕС минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру", - заявил Габриэль в интервью журналу Focus, пишет newsru.com

Габриэль также заметил, что не только Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, но и США должны влиять на Киев. На вопрос журналиста, при чем здесь США, если конфликт происходит в центре Европы, Габриэль пояснил: "США имеют большое влияние на Украину. Я лично не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы американцы отстранились от мировых дел. Мир все еще остается неопределенным. Госсекретарь США (Рекс) Тиллерсон удачно ведет внешнюю политику".

Журналисты напомнили, что глава немецкого МИД часто встречается с президентом России Владимиром Путиным - уже три раза с момента вступления в должность в январе этого года. Габриэль объяснил это наличием "множества проблем", которые нужно решать, включая украинский конфликт.

Он также отметил, что Путин "представляет интересы России" и имеет "собственный взгляд" на происходящее на Украине. "Но с ним можно разрешать все разногласия четко и напрямую. Поэтому я и ценю беседы с ним", - пояснил он.

Последний раз Путин и Габриэль встречались в начале июня на Петербургском экономическом форуме, где обсудили вопросы двусторонних российско-германских отношений, напоминает РИА "Новости".

Отметим, что ранее, всего несколько месяцев назад, Габриэль придерживался иной позиции по санкциям ЕС против РФ. Так, в январе текущего года - после вступления в должность главы МИД ФРГ - он подтвердил, что для снятия с России европейских санкций необходима полная реализация минских соглашений, регламентирующих мирное урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Об этом Габриэль, сменивший на посту министра Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил в Париже после встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро. "У Германии и Франции ясная позиция по санкциям... Мы хотим реализации минских соглашений, и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты", - заявлял он.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Выполнение этих соглашений не раз называлось условием отмены европейских санкций против России.

28 июня Евросоюз на шесть месяцев продлил действие экономических санкций против России, которые впервые были введены в 2014 году из-за аннексии Крыма РФ. Аналогичные санкции были введены США, Канадой и еще некоторыми государствами. Россия в ответ запретила импорт некоторых продовольственных товаров. Украина считает территорию Крыма временно оккупированной.