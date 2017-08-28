Речь шла о двух темах, имеющих отношение к военной проблематике, передает в воскресенье, 27 августа, агентство dpa.
По словам Габриэля, первая была связана с сообщениями о том, что Россия разработала и приняла на вооружение новые крылатые ракеты. Одной из первых об этом сообщила в феврале газета The New York Times. Данный шаг вызывает опасения Запада, поскольку идет вразрез с договором о ракетах средней и малой дальности, подписанным президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году в Вашингтоне.
Вторым предметом обсуждения во время ужина, по утверждению главы МИД ФРГ, стал вопрос о том, каким образом на востоке Украины может быть достигнут режим прекращения огня.
Встреча в Санкт-Петербурге проходила еще до того, как члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и ОБСЕ добились подвижек на этом направлении. Так, в среду, 23 августа, было принято решение о введении в Донбассе режима тишины в связи с началом учебного года.
Глава МИД ФРГ встал на защиту Шрёдера
Как указывает dpa, германский министр встал на защиту своего однопартийца, экс-канцлера Герхарда Шрёдера, подвергшегося острой критике со стороны Христианско-демократического союза из-за выдвижения в совет директоров "Роснефти".
"ХДС считает превосходным, что у Герхарда Шрёдера хорошие контакты с Путиным, когда речь идет об освобождении захваченных немецких офицеров из рук российских сепаратистов", - отметил Зигмар Габриэль.
"Когда же речь заходит о контактах с российской компанией, где он (Шрёдер. - Ред.) приглашен войти в наблюдательный совет, - это конец света", - отметил министр.
Die Welt еще в 2015 году сообщала, что в Донбассе воюют около 100 граждан ФРГ. Большинство из них - переселенцы из республик бывшего Советского Союза, некоторые прошли службу в рядах бундесвера.
Заявление главы МИД ФРГ стало ответом на запрос партии "Союз-90"/"Зеленые", которая призвала министра еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу ужина 2 июня. "Зеленые" хотели в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы "Роснефти", газопровод "Северный поток - 2" и ослабление санкций ЕС против России.
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