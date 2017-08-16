Глава МИД Германии против методов устрашения в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что аннексия Крыма и война в Донбассе подорвали доверие в отношениях между Россией и Западом. Однако, по его мнению, реагируя на действия Москвы, нельзя действовать только методами устрашения, пишет он в статье в газете Rheinische Post, опубликованной в среду, 16 августа.

"Военные конфликты в XXI веке подкатились ближе к Германии.

Противоречащая международному праву аннексия Крыма Россией и ситуация на востоке Украины очень сильно подорвали доверие. И правильно, что НАТО отреагировала на это", - полагает Габриэль, напоминая, что один батальон бундесвера отправлен нести службу в Литву, на восточную границу НАТО.

Необходим контроль за обычным и ядерным вооружением

"Но если мы будем следовать исключительно логике устрашения, мы будем содействовать эскалации, - убежден глава МИД ФРГ. - Нельзя сложа руки наблюдать, как европейская архитектура безопасности грозит превратиться в груду развалин из устаревших, расторгнутых и не соблюдающихся договоров. Необходимы совместные усилия по контролю за вооружениями. Это пойдет на пользу как Европе, так и России".

По мнению Зигмара Габриэля, для этого нужно, с одной стороны, вернуться к всеобъемлющему контролю за обычными вооружениями, то есть за "традиционным боевым оружием" в Европе, ответственность за который должна нести и Россия. С другой же стороны, вице-канцлер Германии призывает ужесточить правила и порядок в сфере контроля за ядерными вооружениями. "И здесь речь идет о России и США, на которые приходится 90 процентов всего ядерного оружия в мире", - отмечает Габриэль.

Министр считает, что подписанный Рейганом и Горбачевым Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оказался под угрозой. "Россия должна доказать, что не нарушает сознательно этот договор - особенно на фоне того, что Москва увеличивает свой арсенал нестратегического ядерного оружия в Европе, - настаивает глава германского МИДа. - Американцы должны вновь вступить в диалог о стратегической стабильности и сделать все возможное для того, чтобы спасти существующую архитектуру контроля за вооружениями". Кроме того, Зигмар Габриэль обещает прилагать все усилия для того, чтобы Москва Вашингтон продлили договор СНВ-3, который истекает в 2021 году.