Глава МИД Германии поставил под сомнение лидирующую роль США в мире

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Deutsche Welle
вторник, 30 мая 2017 г. 14:00
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что США при новом президенте теряют свою роль мирового лидера.
© AFP/Scanpix

Выдержки из речи Габриэля, выступившего в понедельник, 29 мая, на круглом столе по миграционной политике в Берлине, приводит Spiegel Online.

"Запад стал меньше"

Прошедший накануне и осложненный конфронтацией с США саммит "большой семерки" Габриэль назвал "сигналом изменения расстановки сил в мире". "Западный мир становится меньше", - констатировал он. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, речь идет о "потере Соединенных Штатов в качестве важной нации".

Габриэль указал на то, что американская администрация собирается поставить на карту соглашение о защите климата, намерена поставлять оружие в кризисные регионы и не впускать в США представителей определенных религиозных течений. "Если европейцы сегодня решительно не выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в Европу еще более возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики США, тот разделяет ответственность за нее", - заявил глава МИД Германии.

"Полагаться только на себя"

Ранее свое беспокойство по поводу политики США выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, прошли. Я ощутила это в последние несколько дней, поэтому могу только сказать, что мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Естественно, сохраняя дружеские отношения с Соединенными Штатами, с Великобританией, сохраняя добрососедские отношения, когда получается это делать, с Россией и другими странами. Однако мы должны понимать, что мы, как европейцы, должны сами бороться за свое будущее", - заявила немецкий канцлер в воскресенье, 28 мая, в Мюнхене.

Deutsche Welle
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