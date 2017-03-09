Глава МИД Германии перед поездкой в Москву предостерег Европу от распада

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Deutsche Welle
четверг, 9 марта 2017 г. 10:15
Глава МИД ФРГ Габриэль считает важным сохранение целостности Европы. 9 марта он встретится в Москве с Путиным и Лавровым.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
© Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Польшу предостерег Европу от потери своей целостности. Необходимо избегать ситуаций, когда "один идет далеко впереди, а другим при этом кажется, что они - европейцы второго класса", заявил Габриэль в среду, 8 марта. "У нас общая задача - объединять Европу", - добавил немецкий политик. Польский коллега Габриэля Витольд Ващиковский также предостерег от возникновения "Европы двух скоростей". По мнению Ващиковского, это может углубить различия на европейском пространстве.

После визита в Польшу Габриэль вылетел в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На встрече, помимо прочего, будут обсуждаться шаги по дальнейшему разоружению НАТО и России. Зигмар Габриэль подчеркнул в интервью "Интерфаксу", что общая безопасность будет обеспечена только тогда, когда стороны вступят в диалог. По этой причине немецкий министр считает, что заседания совета НАТО-Россия должны продолжаться. Заседания были прерваны по инициативе альянса в 2014 году, после того, как РФ аннексировала украинский полуостров Крым. В 2016 году они были возобновлены, но на нерегулярной основе.

Вместе с этим Габриэль осудил развертывание тактических ракет "Искандер" в Калининградской области. Постоянное размещение ракет, способных нести ядерные боеголовки, может стать "поводом для серьезной озабоченности и ударом по безопасности Европы", полагает глава МИД ФРГ. Он также поддержал отправку батальонов НАТО в страны Балтии, в которой также участвуют немецкие солдаты. По словам политика, военный потенциал России значительно выше. "В Восточной Европе широко распространено ощущение неуверенности после российских действий на Украине. К этому мы должны относиться серьезно", - сказал Зигмар Габриэль.

Deutsche Welle
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Глава МИД ФРГ Габриэль считает важным сохранение целостности Европы. 9 марта он встретится в Москве с Путиным и Лавровым.
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