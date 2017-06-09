Глава МИД Германии назвал единственного настоящего партнера России - Европа

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Deutsche Welle
пятница, 9 июня 2017 г. 08:15
Российскому руководству ясно, что в конечном итоге у него есть только один настоящий партнер, который в состоянии модернизировать экономику РФ.
Sigmaras Gabrielis, Vladimiras Putinas
© AP/Scanpix

Это Европа. Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому интернет-порталу Spiegel Online, опубликованном в четверг, 8 июня. "Понимание этого растет", - убежден Габриэль после своего недавнего визита в Санкт-Петербург.

Он также подчеркнул, что в свете конфликтов на Украине, в Сирии и обострения ситуации на Аравийском полуострове Германия "крайне заинтересована в том, чтобы разумные отношения установились между Россией и США". Берлину нужны оба эти партнера, поскольку "в одиночку европейцам эти конфликты не разрешить", полагает глава МИД ФРГ.

По его мнению, в долгосрочной перспективе Россия не заинтересована в том, чтобы связывать себя какими-либо политическими обязательствами с Ираном. "И уж тем более не в интересах Москвы допустить, чтобы с помощью Ирана позиции Башара Асада однажды укрепились настолько, что он перестал бы нуждаться в России", - сказал Габриэль.

Встречи с Путиным

2 июня Габриэль и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) встретились с президентом РФ Владимиром Путиным перед тем, как принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Путин и Габриэль встретились с глазу на глаз и в числе прочего обсудили ситуацию на Украине.

По окончании встречи глава МИД ФРГ выразил надежду на то, что посреднические переговоры по Украине в нормандском формате продолжатся на самом высоком уровне, "вплоть до уровня глав государств и правительств".

Deutsche Welle
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