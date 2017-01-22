Глава МИД Германии: избрание Трампа положило конец эпохе

 (9)
Deutsche Welle
воскресенье, 22 января 2017 г. 14:15
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе. Такое мнение он выразил в авторской статье для немецкой газеты Bild am Sonntag.
Frank Walter Steinmeier in the meeting in Bratislava
© AP/Scanpix

"С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом", — подчеркнул политик. "Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра — не предопределено. Этот вопрос остается открытым", — полагает Штайнмайер.

Германский министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения.

"Сегодня многое стоит на кону", — подчеркнул глава МИД ФРГ. При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои "позицию, ценности и интересы".

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Мэй не побоится сказать Трампу, что он не прав

Мэй не побоится сказать Трампу, что он не прав
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в интервью Би-би-си, что не побоится отреагировать на реплики президента Трампа, если посчитает их неприемлемыми, особенно когда речь зайдет о правах женщин.

Десятки человек погибли при крушении поезда в Индии

Десятки человек погибли при крушении поезда в Индии
В Индии потерпел крушение пассажирский поезд. В результате инцидента погибли минимум 32 человек, свыше ста пассажиров получили ранения.

Глава МИД Германии: избрание Трампа положило конец эпохе (9)

Frank Walter Steinmeier in the meeting in Bratislava
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе. Такое мнение он выразил в авторской статье для немецкой газеты Bild am Sonntag.

Порошенко отверг идею отказа от Донбасса (8)

Порошенко отверг идею отказа от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко категорически отверг идею отказа от Донбасса во время выступления по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

Минюст США на нашел нарушений в назначении советником Трампа его зятя (1)

Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
Министерство юстиции США пришло к выводу, что решение президента США Дональда Трампа назначить своим советником своего зятя Джареда Кушнера не противоречит американскому законодательству, в частности, закону о борьбе с семейственностью.
Facebook друзья
Rambler's Top100