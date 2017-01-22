Глава МИД Германии: избрание Трампа положило конец эпохе

"С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом", — подчеркнул политик. "Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра — не предопределено. Этот вопрос остается открытым", — полагает Штайнмайер.

Германский министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к турбулентности, с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения.

"Сегодня многое стоит на кону", — подчеркнул глава МИД ФРГ. При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои "позицию, ценности и интересы".

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.