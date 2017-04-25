Глава МИД ФРГ заявил об исторической ответственности Германии за Холокост

Глава МИД ФРГ заявил об ответственности Германии за преследования евреев. Встреча Габриэля с израильскими правозащитниками оказалась под угрозой из-за позиции премьер-министра Нетаньяху.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время визита в Израиль заявил об исторической ответственности Германии за преследования евреев. По словам Габриэля, Германия также держит ответ за преступления Второй мировой войны. Выступая в Иерусалиме в понедельник, 24 апреля, в День памяти жертв Холокоста, глава МИД Германии подчеркнул, что эта ответственность является "напоминанием и обязательством выступать против антисемитизма и в защиту человеческого достоинства, за терпимость и понимание между народами".

Ранее в тот же день Габриэль принял участие в памятных мероприятиях в мемориальном комплексе Яд-Вашем, в частности, возложив венок в Зале памяти, а также посетил Бенедиктинское аббатство на горе Сион. В этот же день бывший президент Германии Йоахим Гаук по приглашению президента Израиля Реувена Ривлина принял участие в памятной церемонии на севере Израиля.

При этом запланированная встреча Габриэля с левыми правозащитными организациями Израиля оказалась под угрозой. Как сообщило местное телевидение, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность отмены переговоров с немецким министром, которые должны состояться во вторник. По данным израильского "Канала 2", Нетаньяху поставил Габриэля перед выбором — встречаться с правозащитниками или с ним.

Обе встречи должны состояться в Иерусалиме 25 апреля, во второй половине дня. В разговоре Габриэля с "представителями гражданского сообщества" ожидается участие левых объединений, в частности организации отслуживших солдат Breaking the Silence ("Нарушающие молчание"), которая критически относится к политике поселений израильского правительства, и НКО "Бецелем", заботящейся о соблюдении прав палестинцев.