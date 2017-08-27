Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал не рассматривать международное сотрудничество как "арену для проведения состязаний". "Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", - заявил немецкий социал-демократ в интервью газете Bild, опубликованном в субботу, 26 августа. По мнению Габриэля, мир стоит на пороге нового гонки вооружений как на Востоке, так и на Западе.
Для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важна, прежде всего, борьба, считает глава германского внешнеполитического ведомства. Главным приоритетом для них является не справедливость и сила закона, а право сильного, указал он далее. "Мир - как арена для проведения состязаний; на ней уважают только того, кто демонстрирует силу. Это опасная тенденция", - добавил вице-канцлер Германии.
Говоря о предстоящих выборах в бундестаг, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) в уступках Трампу по вопросу увеличения расходов на оборону и вооружение. "Я считаю, это большая ошибка", - подчеркнул он.
Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. Основная борьба развернется между СДПГ и блоком консервативных партий ХДС/ХСС, который представляет Меркель. Предвыборные опросы свидетельствуют о значительном преимуществе консерваторов.
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