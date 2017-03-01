Глава МИД ФРГ: выделение 2% ВВП на оборонные расходы - не реалистично

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Deutsche Welle
среда, 1 марта 2017 г. 18:20
Глава МИД ФРГ не считает реалистичным выделение 2 процентов ВВП Германии на оборонные расходы. Габриэль убежден, что ответом на вызовы должно стать укрепление архитектуры безопасности в Европе.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
© Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не считает реалистичным сценарий, при котором Германия к 2024 году сможет нарастить свои расходы на оборону до двух процентов ВВП. Об этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил в среду, 1 марта, в Таллине, где находится с визитом.

После встречи с главой МИД Эстонии Свеном Миксером Габриэль напомнил, что на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было объявлено, что государства-члены альянса приложат усилия для движения в сторону целевого показателя в два процента ВВП. Тем не менее, постановления, что каждая страна-участница организации непременно должна достичь этого ориентира, принято не было, подчеркнул он. Зигмар Габриэль также задался вопросом, хотят ли остальные государства Европы, чтобы Берлин тратил на военные нужды свыше 60 млрд евро.

Германский министр высказался за укрепление коллективной архитектуры европейской безопасности и добавил, что данные шаги будут способствовать развитию оборонного потенциала отдельных стран.

Кто и сколько тратит на оборону

Согласно данным НАТО, в 2016 году только четыре страны альянса, кроме США, достигли целевого ориентира. Более двух процентов своего ВВП расходовали на оборону Греция (2,4 процента), Великобритания (2,2 процента), Эстония (2,2 процента) и Польша (2 процента).

В абсолютных числах бюджет оборонного ведомства в США в 2016 году составил 594 миллиарда долларов, а во всех европейских странах-членах альянса и Канаде вместе взятых - 273 миллиарда долларов.

Германия выделяет на оборону примерно 37 млрд евро в год, что составляет 1,2 процента ее ВВП. В текущем году ФРГ собирается увеличить военный бюджет на 8 процентов. Если бы Берлин тратил уже сейчас на военные нужды 2 процента ВВП страны, как того требуют руководство НАТО и США, то эти расходы достигали бы 65-70 млрд евро в год.

Deutsche Welle
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