Глава МИД ФРГ раскритиковал реакцию Трампа на действия КНДР

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль подверг критике реакцию президента США Дональда Трампа на провокации Пхеньяна. "Взывать к преисподней, сидя в собственном гольф-клубе, - это неправильная реакция", - заявил Габриэль в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, фрагменты которого опубликованы в воскресенье, 13 августа.

"Находясь в отпуске, Трамп как бы между прочим упоминает адский огонь и ярость. Признаюсь откровенно: подобная безответственность повергает в шок", - добавил глава МИД Германии. При этом основную ответственность за обострение кризиса несет северокорейский диктатор Ким Чен Ын, почеркнул Зигмар Габриэль.

Глава германского внешнеполитического ведомства призвал США и Южную Корею провести грядущие ежегодные плановые военные маневры 21 августа "как можно менее провокационно". В противном случае КНДР может использовать эти учения как "предлог для новых провокаций, например, для удара ракетами средней дальности по острову Гуам", предостерег он. "А это может очень быстро раскрутить спираль насилия (в конфликте США и Северной Кореи. - Ред.)", - посетовал Габриэль.

Глава МИД ФРГ убежден также, что Россия и Китай должны усилить давление на Пхеньян. "В интересах Пекина не может быть, чтобы его соседи вооружались ядерным оружием, дабы защититься от безумия Северной Кореи", - отметил он.

Обмен угрозами

За последние дни американский президент и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись множеством заявлений с взаимными угрозами. Во всем мире эта риторика вызвала тревогу и опасения военной эскалации конфликта. В частности, 8 августа Трамп предупредил Пхеньян, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел", в случае новых угроз из Северной Кореи. Через считанные часы после этого командование вооруженных сил КНДР обнародовало заявление о подготовке плана ракетного удара по военной авиабазе Соединенных Штатов на острове Гуам. Пхеньян пригрозил также ядерным ударом по материковой части США, если Вашингтон попытается начать "превентивную войну".

Тем не менее, Трамп позднее отметил, что считает свое заявление недостаточно жестким и посоветовал КНДР "очень и очень поостеречься" даже думать о нападении на США. 11 августа Трамп подчеркнул, что США готовы применить военные методы, "если КНДР будет действовать необдуманно". Ранее Берлин призвал к "вербальному разоружению" в конфликте с Пхеньяном, но американский лидер отказался прислушиваться к этому совету.