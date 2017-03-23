Глава МИД ФРГ призвал Европу к большей независимости от США

 (19)
Deutsche Welle
четверг, 23 марта 2017 г. 19:00
Партнерство с США является одной из основ трансатлантического сообщества. Однако Евросоюз должен быть в состоянии самостоятельно разрешать конфликты возле своих границ, считает Зигмар Габриэль.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
© Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал Европу стать более независимой от США. "Партнерства с США и НАТО являются основами трансатлантического сообщества. Однако Европейский Союз должен быть в состоянии самостоятельно разрешать кризисы и конфликты возле своих границ", - написал он в статье для газеты Rheinische Post, опубликованной в четверг, 23 марта.

В статье, приуроченной к предстоящему вскоре 60-летию со дня основания Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), Габриэль подчеркнул, что Евросоюзу нужны "сильные внешние границы". Он указал, что это важно "в условиях кризисов возле наших границ и миграционных потоков". Габриэль считает, что Евросоюз должен стать "лучше" в сфере внутренней безопасности и борьбы с терроризмом.

Глава германского МИДа также призвал укрепить внутренний рынок ЕС и всерьез относиться к "социальной составляющей европейского проекта". Он считает, что нужны инвестиции в "цифровую инфраструктуру", образование и научные исследования.

"Самый успешный проект"

Одновременно Габриэль раскритиковал популистов и автократов, которые, по его словам, хотят развернуть вспять или даже похоронить европейский проект. Несмотря на все кризисы и слабости, Евросоюз остается "самым успешным проектом во имя свободы, мира и благополучия из всех, которые когда-либо были предприняты в мире", подчеркнул Зигмар Габриэль.

Подписание Римских договоров 25 марта 1957 года заложило фундамент современного Европейского Союза. На внеочередном саммите в субботу в Риме главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС без участия Великобритании примут заявление о программе Евросоюза на ближайшие 10 лет.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Скотленд-ярд назвал имя нападавшего у британского парламента (1)

Incidentas prie Jungtinės Karalystės parlamento rūmų
Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-ярда на брифинге.

Почему убили экс-депутата Вороненкова: реакция Москвы и Киева (63)

Deniso Voronenkovo nužudymas
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве "актом государственного терроризма со стороны России".

В Антверпене задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу (1)

В Антверпене задержали водителя, пытавшегося протаранить толпу
Полиция Бельгии задержала мужчину, который пытался врезаться в толпу людей на оживленной торговой улице в Антверпене.

Украина назвала две версии убийства Вороненкова (21)

Deniso Voronenkovo nužudymas
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, у следствия есть две версии убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в Лондоне (6)

Incidentas prie Jungtinės Karalystės parlamento rūmų
Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на людей рядом со зданием британского парламента в Лондоне, совершенное днем 22 марта.
Facebook друзья
Rambler's Top100