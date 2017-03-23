Глава МИД ФРГ призвал Европу к большей независимости от США

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал Европу стать более независимой от США. "Партнерства с США и НАТО являются основами трансатлантического сообщества. Однако Европейский Союз должен быть в состоянии самостоятельно разрешать кризисы и конфликты возле своих границ", - написал он в статье для газеты Rheinische Post, опубликованной в четверг, 23 марта.

В статье, приуроченной к предстоящему вскоре 60-летию со дня основания Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), Габриэль подчеркнул, что Евросоюзу нужны "сильные внешние границы". Он указал, что это важно "в условиях кризисов возле наших границ и миграционных потоков". Габриэль считает, что Евросоюз должен стать "лучше" в сфере внутренней безопасности и борьбы с терроризмом.

Глава германского МИДа также призвал укрепить внутренний рынок ЕС и всерьез относиться к "социальной составляющей европейского проекта". Он считает, что нужны инвестиции в "цифровую инфраструктуру", образование и научные исследования.

"Самый успешный проект"

Одновременно Габриэль раскритиковал популистов и автократов, которые, по его словам, хотят развернуть вспять или даже похоронить европейский проект. Несмотря на все кризисы и слабости, Евросоюз остается "самым успешным проектом во имя свободы, мира и благополучия из всех, которые когда-либо были предприняты в мире", подчеркнул Зигмар Габриэль.

Подписание Римских договоров 25 марта 1957 года заложило фундамент современного Европейского Союза. На внеочередном саммите в субботу в Риме главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС без участия Великобритании примут заявление о программе Евросоюза на ближайшие 10 лет.