В современном мире следует помнить об основной идее европейской интеграции, подчеркнул Габриэль в 100-летнюю годовщину начала одного из крупнейших сражений Первой мировой войны.

В охваченном кризисами и конфликтами мире не следует забывать о главной идее европейской интеграции, напомнил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Европа - больше, чем внутренний рынок. Европа является мирным проектом… Только объединившись, мы сможем соблюдать наши интересы и защитить наши ценности", - заявил он в понедельник, 31 июля в Берлине в 100-летнюю годовщину начала третьей битвы при Ипре.

Как и битва при Вердене, третье ипрское сражение является символом "бессмысленного ужаса войны", отметил далее Габриэль.

"Когда мы вспоминаем о сотнях тысяч погибших солдатах, которые в течение нескольких месяцев были раздавлены в окопах Фландрии, нам всем вместе следует заявить: никогда снова", подчеркнул немецкий министр. Больше никогда дипломания "не должна потерпеть такое поражение, как в 1914 году", больше не должно быть войны посреди европейского континента, никогда вновь не должна массово гибнуть европейская молодежь, заявил он далее.

Габриэль напомнил, что третья битва при Ипре закончилась в начале ноября 1917 года "без особенных прорывов" и за чуть более трех месяцев унесла жизни сотен тысяч солдат с обеих сторон. Только после 1945 года на развалинах разрушенного континента бывшие враги стали друзьями, указал он далее.

"Народы Европы протянули друг другу руки. После двух опустошительных мировых войн нам, европейцам, удалось заключить мир и достичь примирения", - добавил Зигмар Габриэль.

В тот же день глава МИД ФРГ будет представлять Берлин на торжественной церемонии в бельгийском Ипре.