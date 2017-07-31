Глава МИД ФРГ: Европа больше никогда не должна стать местом военного конфликта

 (1)
Deutsche Welle
понедельник, 31 июля 2017 г. 14:30
В современном мире следует помнить об основной идее европейской интеграции, подчеркнул Габриэль в 100-летнюю годовщину начала одного из крупнейших сражений Первой мировой войны.
Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
© Reuters / Scanpix

В охваченном кризисами и конфликтами мире не следует забывать о главной идее европейской интеграции, напомнил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. "Европа - больше, чем внутренний рынок. Европа является мирным проектом… Только объединившись, мы сможем соблюдать наши интересы и защитить наши ценности", - заявил он в понедельник, 31 июля в Берлине в 100-летнюю годовщину начала третьей битвы при Ипре.

Как и битва при Вердене, третье ипрское сражение является символом "бессмысленного ужаса войны", отметил далее Габриэль.

"Когда мы вспоминаем о сотнях тысяч погибших солдатах, которые в течение нескольких месяцев были раздавлены в окопах Фландрии, нам всем вместе следует заявить: никогда снова", подчеркнул немецкий министр. Больше никогда дипломания "не должна потерпеть такое поражение, как в 1914 году", больше не должно быть войны посреди европейского континента, никогда вновь не должна массово гибнуть европейская молодежь, заявил он далее.

Габриэль напомнил, что третья битва при Ипре закончилась в начале ноября 1917 года "без особенных прорывов" и за чуть более трех месяцев унесла жизни сотен тысяч солдат с обеих сторон. Только после 1945 года на развалинах разрушенного континента бывшие враги стали друзьями, указал он далее.

"Народы Европы протянули друг другу руки. После двух опустошительных мировых войн нам, европейцам, удалось заключить мир и достичь примирения", - добавил Зигмар Габриэль.

В тот же день глава МИД ФРГ будет представлять Берлин на торжественной церемонии в бельгийском Ипре.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава МИД ФРГ: Европа больше никогда не должна стать местом военного конфликта (1)

Vokietijos užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis
В современном мире следует помнить об основной идее европейской интеграции, подчеркнул Габриэль в 100-летнюю годовщину начала одного из крупнейших сражений Первой мировой войны.

Что даст Киеву зона свободной торговли с Канадой?

Kanados vėliava
Между Украиной и Канадой с 1 августа начинает действовать соглашение о зоне свободной торговли. Какие возможности предоставляет Киеву беспошлинный доступ к канадскому рынку, выясняла DW.

Politico: в Вашингтоне готовят санкции против Китая (2)

Donaldo Trumpo ir Xi Jinping susitikimas
По информации американского интернет-издания Politico, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа обсуждает возможные штрафные меры в отношении Китая.

ИГ взяло ответственность за взрывы у посольства Ирака в Кабуле (1)

ИГ взяло ответственность за взрывы у посольства Ирака в Кабуле
Перед диппредставительством Ирака в Кабуле прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, вооруженные люди пытались проникнуть в здание посольства. Количество пострадавших неизвестно.

Бывший посол США: россияне будут месяцами ждать американскую визу (12)

Michaelas McFaulas
Высылка 775 американских дипломатов из России приведет к тому, что россияне будут ждать оформления визы США «недели, если не месяцы», написал в твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол
Facebook друзья