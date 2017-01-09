Глава МИД Британии Джонсон встретился с окружением Трампа

В частности, Джонсон встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером и главным стратегом будущей администрации Стивом Бэнноном.

Форин-офис сообщил, что среди обсуждаемых тем была будущая американская политика в отношении Сирии, Китая и России, и что обсуждение было "позитивным, но откровенным".

Вскоре после своей победы на ноябрьских выборах Трамп встретился с лидером Партии независимости Соединенного Королевства Найджелом Фараджем. На тот момент у избранного президента не было никаких официальных контактов с британским правительством, и он поставил Лондон в еще более щекотливую ситуацию, заявив, что Фарадж стал бы прекрасным послом Великобритании в Вашингтоне.

Правительство Великобритании заявило, что кандидатуры послов Лондон подбирает самостоятельно, но с тех пор британский кабинет министров усиленно пытался развеять впечатление, будто ему не удалось наладить контакты с Трампом.

Ранее в воскресенье Трамп написал в "Твиттере", что будет рад встрече с премьер-министром Терезой Мэй весной.