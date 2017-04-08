Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию

 (12)
NEWSru.com
суббота, 8 апреля 2017 г. 16:41
Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. Джонсон объяснил, что развитие ситуации в Сирии вынуждает его остаться для консультаций в преддверии встречи G7. При этом он выразил сожаление в связи с поддержкой Россией режима Башара Асада.
Boris Johnson
© AP / Scanpix

"Развитие ситуации в Сирии фундаментально изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими (союзниками) в преддверии встречи G7 (на уровне глав МИД) 10-11 апреля - с целью организовать скоординированную международную поддержку режиму прекращения огня… и интенсивному политическому процессу", - говорится в заявлении Джонсона.

В документе также подчеркивается, что планы согласованы с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном и тот посетит Москву, "как и планировалось, после встречи стран "Большой семерки" - 12 апреля. Он должен донести до русских "ясную и скоординированную позицию".

Также в своем заявлении Джонсон отмечает: "Мы осуждаем продолжающуюся со стороны России защиту режима Асада, даже после химической атаки на невинных гражданских. Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы сделать осуществимым политическое разрешение конфликта в Сирии и работать с международным сообществом, чтобы шокирующие события прошлой недели никогда не повторились".

Обсуждение сирийской темы активизировалось после химической атаки в провинции Идлиб, когда погибли десятки человек. Страны Запада приписывают авиаудар самолетам Башара Асада. Накануне в ходе заседания Совета Безопасности ООН на Россию возложили часть ответственности за произошедшее, обосновав это ее поддержкой сирийского президента.

Кроме того, РФ блокировала принятие в Совбезе резолюции с осуждением этой атаки.

Днем ранее американские ракеты нанесли удар по сирийскому аэродрому, с которого, как считает Пентагон, взлетел самолет с химическими боеприпасами. На заседании Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина эту атаку охарактеризовали как "акт агрессии", а премьер Дмитрий Медведев после этого заявил, что разгром сирийской базы поставил США "на грань боевых столкновений с Россией".

В Совфеде Джонсона назвали "сателлитом"

Отмена визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в РФ не станет большой потерей, заявил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"С учетом того, что британцы вряд ли сказали бы в ходе визита что-то отличное от того, что говорят американцы, отмена визита не выглядит как большая потеря. С первоисточниками в любом случае разговаривать полезнее, чем с сателлитами", - сообщил он.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Пресса США: ударив по Сирии, Трамп ставит крест на дружбе с Путиным (8)

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
В 77-й день своего правления и в 100-ю годовщину вступления Америки в Первую мировую войну Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому, с которого, по данным американской разведки, поднялись за два дня до этого самолеты, несшие боеприпасы с зарином. Как и вообще большинство поступков 45-го президента США, это шаг расколол его соотечественников.

Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию (12)

Boris Johnson
Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. Джонсон объяснил, что развитие ситуации в Сирии вынуждает его остаться для консультаций в преддверии встречи G7. При этом он выразил сожаление в связи с поддержкой Россией режима Башара Асада.

Совбез ООН не пришел к согласию по Сирии (11)

Karas Sirijoje
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в пятницу по инициативе Боливии (непостоянного члена Совбеза) для обсуждения американского ракетного удара по аэродрому сирийских правительственных ВВС, Вашингтон и Москва обменялись взаимными обвинениями и предупреждениями о негативных последствиях проводимой ими политики.

Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат (134)

AL Šairato oro pajėgų bazė vasario mėnesį
Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат спустя сутки после американского ракетного удара. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Al Jazeera.

Три сильных землетрясения произошло около столицы Филиппин

Три сильных землетрясения произошло около столицы Филиппин
Три сильных землетрясения произошло в субботу на Филиппинах. По данным Геологической службы США, магнитуда толчков составила до 5,9.
Facebook друзья
Rambler's Top100