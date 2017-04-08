Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. Джонсон объяснил, что развитие ситуации в Сирии вынуждает его остаться для консультаций в преддверии встречи G7. При этом он выразил сожаление в связи с поддержкой Россией режима Башара Асада.

"Развитие ситуации в Сирии фундаментально изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими (союзниками) в преддверии встречи G7 (на уровне глав МИД) 10-11 апреля - с целью организовать скоординированную международную поддержку режиму прекращения огня… и интенсивному политическому процессу", - говорится в заявлении Джонсона.

В документе также подчеркивается, что планы согласованы с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном и тот посетит Москву, "как и планировалось, после встречи стран "Большой семерки" - 12 апреля. Он должен донести до русских "ясную и скоординированную позицию".

Также в своем заявлении Джонсон отмечает: "Мы осуждаем продолжающуюся со стороны России защиту режима Асада, даже после химической атаки на невинных гражданских. Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы сделать осуществимым политическое разрешение конфликта в Сирии и работать с международным сообществом, чтобы шокирующие события прошлой недели никогда не повторились".

Обсуждение сирийской темы активизировалось после химической атаки в провинции Идлиб, когда погибли десятки человек. Страны Запада приписывают авиаудар самолетам Башара Асада. Накануне в ходе заседания Совета Безопасности ООН на Россию возложили часть ответственности за произошедшее, обосновав это ее поддержкой сирийского президента.

Кроме того, РФ блокировала принятие в Совбезе резолюции с осуждением этой атаки.

Днем ранее американские ракеты нанесли удар по сирийскому аэродрому, с которого, как считает Пентагон, взлетел самолет с химическими боеприпасами. На заседании Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина эту атаку охарактеризовали как "акт агрессии", а премьер Дмитрий Медведев после этого заявил, что разгром сирийской базы поставил США "на грань боевых столкновений с Россией".

В Совфеде Джонсона назвали "сателлитом"

Отмена визита главы МИД Британии Бориса Джонсона в РФ не станет большой потерей, заявил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"С учетом того, что британцы вряд ли сказали бы в ходе визита что-то отличное от того, что говорят американцы, отмена визита не выглядит как большая потеря. С первоисточниками в любом случае разговаривать полезнее, чем с сателлитами", - сообщил он.