Глава ЛНР анонсировал референдум о присоединении Донбасса к России

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступило за проведение референдума о присоединении Донбасса к России. При этом в ДНР и ЛНР расценили решение президента Украины Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса как признание независимости регионов.

"Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав РФ, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался", - пояснил глава ЛНР Игорь Плотницкий (цитата по РИА "Новости").

По его словам, "если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму". При этом Плотницкий отметил, что руководство ДНР и ЛНР расценивает принятое Киевом решение о транспортной блокаде Донбасса как фактическое признание независимости самопровозглашенных республик.

"После того как президент Порошенко официально объявил на правительственном уровне блокаду, фактически он отказался от нас. Он должен был выйти и сказать перед своим народом и перед народами Донецкой и Луганской республик, что, извините, мы вас не считаем своими, вы нам не нужны, нам нужны только ваши территории. С этого момента, как только он это подписал, мы считаем, что это и есть фактически признание нашей независимости", - подчеркнул он. Глава ДНР Александр Захарченко, в свою очередь, добавил, что "блокаду объявляют только тому, кого признаешь".

Плотницкий также рассказал о том, что предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики уже начали поставки угля в Крым. По его словам, поставки ведутся в рамках заключенного контракта через Керченскую паромную переправу. ЛНР намерена углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом, заверил он.

"Мы поставляем железнодорожным транспортом через Ростов и паромную переправу. Пока только так. По-моему, заключен двухлетний контракт. Это реальные вещи, которые уже происходят, и поверьте, что это только начало", - объяснил Плотницкий, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне, 16 марта, постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил о том, что Россия может отменить решение о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при определенных условиях.

"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей - отмены карательной операции и отвода вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов так же, как и выполнения п. 8 "Комплекса мер", касающегося полного восстановления социально-экономических связей", - пояснил он.

Также Лукашевич заявил, что решение Совета нацбезопасности Украины от 15 марта о полной остановке транспортного сообщения с Донбассом "лишено здравого смысла и открыто противоречит" минским договоренностям, направленным на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов и других документов ДНР и ЛНР. Этот указ признали противоречащим минским соглашениям в посольстве США в Киеве, в МИД Франции и в правительстве Германии, где его назвали "совершенно неприемлемым".

Данное решение осудило руководство ОБСЕ, а президент Украины Петр Порошенко на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом высказался за усиление санкций против РФ в связи с этим.

В Кремле пояснили, что Путин в данном случае руководствовался исключительно гуманитарными соображениями, а рассуждения о признании Россией самопровозглашенных образований на юго-востоке Украины назвали неуместными.