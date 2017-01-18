Глава латвийского региона опровергает опасения в русификации Латгалии

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rus.DELFI.lv
среда, 18 января 2017 г. 11:55
Благодаря СМИ и довольно тесной коммуникации в приграничной зоне на востоке страны чувствуется влияние России, но утверждать, что латвийский регион Латгалия русифицируется, нельзя.
© DELFI.lv

Об этом в интервью газете Neatkarīgā заявила глава Лудзенской краевой думы, председатель совета развития Латгальского региона Латвии планирования Алина Генделе.

Она отметила, что "те русские люди, которые живут у нас, это наши люди", потому что они живут в Латвии на протяжении веков, из поколения в поколение.

Кроме того, даже если показатели роста латвийской экономики не очень блестящие, ситуацию на границе с латвийской стороны нельзя сравнить с той, что царит с ее другой стороны.

"Мы в гораздо лучшем положении. Думаю, что местные люди это ценят. Как бы ни было трудно, но качество жизни здесь все-таки на другом уровне", - сказала Генделе.

На вопрос о том, согласна ли она с утверждением, что Латгалия русифицируется, глава Лудзенской краевой думы ответила отрицательно.

"Когда-то и в наших совхозах, колхозах, на предприятиях Лудзы было много рабочих из СССР. Но на данный момент я считаю, что еще одно поколение, и этой проблемы - когда кто-то не говорит по-латышски - больше не будет. Я не говорю, что поэтому не нужно работать. Нужно! Но утверждать, что сейчас происходит сознательная русификация, я не могу", - сказала Генделе.

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