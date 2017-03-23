Глава комитета конгресса США: Трампа могли прослушивать

На пресс-конференции в среду Нуньес заявил, что, просматривая старые отчеты, обнаружил документы, которые могут основываться на прослушке Трампа. Однако эти данные собирались в рамках рутинной работы спецслужб и никак не были связаны с расследованием ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

"Это нормальный, рутинный сбор данных, судя по тому, что я увидел. Кажется, вся информация собрана законно", - сказал он. По словам Нуньеса, эти данные были получены от разведки другой страны в рамках международного договора о сотрудничестве.

При этом Нуньес не смог подтвердить, что прослушка проводилась в нью-йоркском небоскребе "Трамп-тауэр", как ранее заявлял президент США. Конгрессмен-республиканец подчеркнул также, что новые данные никоим образом не подтверждают заявления Трампа о том, что прослушка его штаб-квартиры была организована по приказу Барака Обамы.

"Кошмар! Только узнал, что Обама организовал прослушку "Трамп-тауэр" аккурат перед победой [на президентских выборах]. Ничего не нашел. Это маккартизм!", - написал 4 марта Дональд Трамп в "Твиттере". Никаких доказательств слежки он не представил.

Заявление президента США о прослушке не следует понимать буквально, говорил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер журналистам.

С тех пор и политики, и представители спецслужб заявляли, что никаких свидетельств такой прослушки нет.

Спайсер при этом предположил, что Трампа могли прослушивать британские спецслужбы, однако в Центре правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) назвали эти обвинения абсурдными и смешными и призвали их игнорировать.

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Разведывательные агентства США регулярно следят за деятельностью иностранных граждан, представляющих для них интерес, и поэтому, если член переходного штаба Трампа или сам Дональд Трамп общались с иностранцем, за которым велось наблюдение, это не осталось бы незамеченным.

Это и стало бы таким "попутным", эпизодическим, но вполне законным наблюдением, о котором говорил Девин Нуньес в среду. Однако что это на самом деле означает, открыто для различных толкований.

Сторонники Трампа могут выдавать такое наблюдение в качестве доказательства того, что президент был прав, подозревая, что его разговоры перехватываются. Они также, вероятно, будут интересоваться тем, кто именно раскрыл имена советников Трампа, попавших в зону вниманию спецслужб.

Противники Трампа непременно будут задавать вопросы о том, какие именно дела были у советников Трампа с иностранцами, находящимися под наблюдением американской разведки. Имели ли эти советники разрешение на такие контакты, и какие темы обсуждались? Именно материалы подобных перехватов показали, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн дал ложные показания, отвечая на вопросы о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

Вся эта история всё больше выглядит как крутящийся волчок, который неизвестно куда повернёт.