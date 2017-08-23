Глава Госдепа обвинил Россию в поставках вооружения талибам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в поставках вооружений экстремистскому афганскому движению "Талибан"*. Об этом он заявил на брифинге для журналистов - видео выступления опубликовано на сайте Госдепа. В конце июля телеканал CNN выступил с аналогичными обвинениями в адрес Москвы, в ответ на это МИД России обвинил журналистов в пропаганде.

Тиллерсон в ходе брифинга заявил: "Россия действительно поставляет вооружения "Талибану"* и это, конечно, является нарушением международных норм и нарушением норм СБ ООН. Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России (что это неправильно). Если кто-то хочет поставлять вооружения, это должно делаться через афганское правительство". (Цитата по "Интерфаксу".)

Как напоминает РБК, обвинения в связях России с талибами со стороны американских военных стали звучать весной. В марте генерал армии США и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти говорил, что Россия расширила свои контакты с талибами. В апреле командующий корпусом американской армии в Афганистане Джон Николсон заявил, что Пентагон получает данные о поставках оружия талибам из РФ.

В Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны. Представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял: "В отличие от американских государственных ведомств у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими". Он подчеркнул, что это касается не только талибов, но и "любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска".

В МИДе заявляли, что подобные объявления со стороны США - это часть "кампании дезинформации" и "инструмент пропаганды".