Глава Frontex: из ЕС депортируют только 42% мигрантов, которым отказано в убежище

По словам директора агентства Фабриса Леджери, предполагалось, что каждый день из Греции в Турцию будет отправляться до 500 мигрантов, которые проникли на территорию ЕС с помощью нелегальных перевозчиков. Однако в реальности эта система практически не работает — по ситуации на 8 декабря с греческих островов в Турцию было направлено всего 748 мигрантов.

В целом 42% мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, депортированы из ЕС. Греческие власти, по словам Леджери, слишком медленно оценивают, достоин ли претендент получения убежища. В то же время, Турция со своей стороны достаточно эффективно выполняет обязательства по ограничению нелегальной миграции в ЕС.

Ранее уже сообщалось, что гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в совершении террористической атаки в Берлине 19 декабря, претендовал на получение убежища. Немецкие власти отказались предоставлять ему статус беженца, однако он так и не был депортирован на родину.