Глава Frontex: из ЕС депортируют только 42% мигрантов, которым отказано в убежище

 (5)
rus.DELFI.lv
воскресенье, 8 января 2017 г. 11:05
Менее половины мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории ЕС, отправляются на родину, свидетельствует статистика европейского пограничного агентства Frontex. Об этом пишет EURActiv.com.
Pabėgėliai
© AP/Scanpix

По словам директора агентства Фабриса Леджери, предполагалось, что каждый день из Греции в Турцию будет отправляться до 500 мигрантов, которые проникли на территорию ЕС с помощью нелегальных перевозчиков. Однако в реальности эта система практически не работает — по ситуации на 8 декабря с греческих островов в Турцию было направлено всего 748 мигрантов.

В целом 42% мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, депортированы из ЕС. Греческие власти, по словам Леджери, слишком медленно оценивают, достоин ли претендент получения убежища. В то же время, Турция со своей стороны достаточно эффективно выполняет обязательства по ограничению нелегальной миграции в ЕС.

Ранее уже сообщалось, что гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в совершении террористической атаки в Берлине 19 декабря, претендовал на получение убежища. Немецкие власти отказались предоставлять ему статус беженца, однако он так и не был депортирован на родину.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Скончался соратник Фиделя, глава МВД Кубы генерал Гондин (4)

Скончался соратник Фиделя, глава МВД Кубы генерал Гондин
После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался министр внутренних дел Кубы Карлос Фернандес Гондин.

Недельный смог над Пекином развеялся благодаря холодному фронту (1)

Smogas Pekine
Смог над столицей Китая Пекином в воскресенье развеялся благодаря холодному фронту, передает Xinhua.

Юристы в США готовят многомиллиардный иск к немецким банкам (10)

Deutsche bank
Немецкие кредитные институты подозревают в картельном сговоре. В частности, что они в течение многих лет взимали завышенный сбор за пользование платежными картами.

США пообещали увеличить масштаб и сложность учений в Европе (25)

США пообещали увеличить масштаб и сложность учений в Европе
США увеличат масштаб и сложность военных учений в Европе, чтобы противостоять "агрессии со стороны России", заявил генерал-лейтенант Тим Рей после прибытия в Германию 2800 единиц военной техники из США, в том числе сотен танков, сообщает портал РБК.

Украинский "Нафтгаз" ожидает от России провокаций в связи с холодами (38)

Naftogaz
"Газпром" может снова обвинить Украину в том, что она отбирает газ из собственных природных хранилищ газа (ПХГ).
Facebook друзья
Rambler's Top100