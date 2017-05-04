Глава ФБР: Россия - самая крупная угроза из всех на Земле

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NEWSru.com
четверг, 4 мая 2017 г. 08:40
Директор ФБР США Джеймс Коми считает, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах. Он утвердительно ответил на вопросы на эту тему на слушаниях в Юридическом комитете Сенатa CША, посвященных деятельности Федерального бюро расследований, передает ТАСС.
James Comey
© AP/Scanpix

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику. По его мнению, Россия - это "самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".

Выступая на сенатских слушаниях, он отвечал на вопросы о предполагаемой роли российских властей в победе Дональда Трампа на президентских выборах, а также о расследовании, которое ФБР вело перед выборами в отношении соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Бюро незадолго до выборов объявило, что возобновляет расследование по факту возможного использования Клинтон личной почты в рабочих целях. На этом фоне рейтинг Клинтон несколько просел.

Коми заявил, что его подташнивает от одной только мысли о том, что он мог повлиять на результаты президенстких выборов в США. Однако он считает, что скрыть обнаружение новых электронных писем Хиллари Клинтон за несколько дней до выборов было бы катастрофой.

"Меня слегка подташнивает, когда я думаю, что мы могли оказать какое-то влияние на результаты выборов. Однако, честно, я бы не поменял решение", - заявил он.

Коми впервые публично объяснил, почему решил возобновить расследование о переписке Клинтон, которое в итоге добавило очков Дональду Трампу.

Коми подчеркнул, что если бы он не проинформировал Конгресс об обнаружении новых электронных писем, это было бы сокрытием инфомации.

Он выступил перед сенатом спустя день после того, как Клинтон заявила, что проиграла президентские выборы прошлого года из-за действий российских хакеров и главы ФБР.

"Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом", - сказала она в интервью Си-эн-эн.

"Это работает"

Отвечая на вопросы о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы, Коми заявил: "Я думаю, один из уроков, которые русские могли извлечь из этого - это работает".

Когда его спросили, вмешивается ли Кремль до сих пор в американскую политику, Коми ответил утвердительно.

Сенатор Линдси Грэхэм, который проводит собственное расследование о влиянии России на президентские выборы, спросил Коми о том, какую угрозу представляет Россия.

"Безусловно, на мой взгляд, величайшую угрозу среди всех стран на Земле, учитывая ее намерения и ее возможности", - заявил Коми.

В марте Коми подтвердил, что ФБР начала расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

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