Глава Евросовета призвал Европу объединиться против Трампа

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Deutsche Welle
вторник, 31 января 2017 г. 17:20
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что "заявления новой американской администрации" делают будущее Европы "крайне непредсказуемым".
Donaldas Tuskas
© Reuters/Scanpix

Уверенность в этом политик высказал в послании, адресованном 27 главам государств и правительств стран Евросоюза в преддверии саммита ЕС, запланированного на 3 февраля в столице Мальты - Валлетте. Документ размещен во вторник, 31 января, на сайте Евросовета.

Действия администрации нового президента США Дональда Трампа названы в числе основных угроз Европе, - наряду с "напористым Китаем", "агрессивной политикой России по отношению к Украине и ее соседям", "войной, террором и анархией на Ближнем Востоке и в Африке" и ростом влияния радикального ислама.

По мнению председателя Евросовета, в условиях усиления многополярности в мире антиевропейские тенденции и настроения евроскептиков становятся все более ощутимыми.

На эти изменения Европа должна ответить целым рядом решительных шагов, которые позволят вывести "европейскую интеграцию на новый уровень", считает Туск.

Речь идет об усилении безопасности внутри Евросоюза и на его границах, а также о лучшем обеспечении социально-экономического благосостояния европейских граждан, указал политик. Он также выразил уверенность в том, что ЕС не должен отказываться от роли ведущего торгового игрока на мировой арене.

"Мы должны использовать изменения в торговой стратегии США на пользу Евросоюзу путем активизации переговоров с заинтересованными партнерами и одновременной защиты своих интересов", - подчеркнул глава Евросовета.

Deutsche Welle
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