Глава Еврокомиссии решил не выдвигаться на новый срок

В интервью Deutschlandfunk в субботу, 11 февраля, 62-летний Юнкер охарактеризовал предвыборную борьбу за пост главы Еврокомиссии, которая проходила в 2014 году, как "прекрасную", однако заявил, что еще одной кампании не будет, потому что он не станет вновь претендовать на эту должность. Юнкер, выдвигавшийся от Европейской народной партии, покинет свой пост в 2019 году.

В ходе интервью Юнкер рассказал, что после прихода на пост главы ЕК надеялся на конструктивную работу над тем, чтобы вернуть веру европейцев в единую Европу, однако теперь "по несколько часов в день" вынужден заниматься подготовкой выхода Великобритании из состава ЕС.

В свете предстоящих переговоров по Brexit Юнкер заявил, что ожидает определенных сложностей. По его словам, он опасается, что Лондон внесет раскол среди оставшихся 27 стран-членов ЕС, так как британское правительство может давать различные обещания каждой стране. "Остальные 27 стран пока этого не знают, но британцы знают хорошо, как к этому подступиться. Если одной стране обещаешь одно, другой — другое, а третьей — третье, никакой европейской сплоченности в результате не будет", — заметил председатель Еврокомиссии.

Помимо этого, Юнкер резко раскритиковал высказывания Теда Маллока, который может занять должность посла США при Евросоюзе. Ранее Маллок предрек распад ЕС и еврозоны. "Это неприемлемо, когда предполагаемый посол США позволяет себе высказывания, из которых становится ясно, что он не имеет представления о сути вопроса", — считает Юнкер. По его мнению, некоторым дипломатам следует перед выступлениями по определенным темам "ближе с ними ознакомиться". Председатели ряда фракций Европарламента потребовали отклонить назначение Маллока, если оно состоится. Юнкер прокомментировал это, что не припомнит случая, когда послу неевропейской страны было бы отказано в аккредитации, однако не исключил этого в дальнейшем.