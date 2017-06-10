Глава Еврокомиссии: Европа больше не может делегировать оборону

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Deutsche Welle
суббота, 10 июня 2017 г. 07:39
Европа должна позаботиться о собственной обороне в связи с изменением внешнеполитического курса США. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с речью на конференции по вопросам обороны в Праге в пятницу, 9 июня.
© EPA-ELTA

"Защита Европы больше не может делегироваться третьей стороне. За последнее десятилетие стало кристально ясно, что наши американские партнеры считают, что они несут слишком тяжелое бремя за своих богатых европейских союзников. У нас нет иного выбора, кроме как защищать свои собственные интересы на Ближнем Востоке, в сфере защиты климата и в наших торговых договорах, наращивая усилия в сфере обороны и действуя сообща", — сказал он.

Юнкер призвал страны-члены ЕС "разбудить спящую красавицу", задействовав статью 42 Лиссабонского договора о совместной безопасности и обороне. При этом глава Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз не намерен конкурировать с НАТО, которая, по его словам, была и останется фундаментом европейской безопасности на многие десятилетия.

"Мы другие, но мы будем дополнять друг друга. Более сильная европейская оборона означает усиление НАТО, а более сильная НАТО означает более сильную европейскую оборону", — пояснил Юнкер. Он также указал, что ни НАТО, ни ЕС не следует браться за решение современных вызовов в одиночку. 7 июня Евросоюз огласил беспрецедентный план о создании оборонного фонда с ежегодными взносами в объеме 5,5 млрд евро.

Deutsche Welle
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