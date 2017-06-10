Глава Еврокомиссии: Европа больше не может делегировать оборону

Европа должна позаботиться о собственной обороне в связи с изменением внешнеполитического курса США. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с речью на конференции по вопросам обороны в Праге в пятницу, 9 июня.

"Защита Европы больше не может делегироваться третьей стороне. За последнее десятилетие стало кристально ясно, что наши американские партнеры считают, что они несут слишком тяжелое бремя за своих богатых европейских союзников. У нас нет иного выбора, кроме как защищать свои собственные интересы на Ближнем Востоке, в сфере защиты климата и в наших торговых договорах, наращивая усилия в сфере обороны и действуя сообща", — сказал он.

Юнкер призвал страны-члены ЕС "разбудить спящую красавицу", задействовав статью 42 Лиссабонского договора о совместной безопасности и обороне. При этом глава Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз не намерен конкурировать с НАТО, которая, по его словам, была и останется фундаментом европейской безопасности на многие десятилетия.

"Мы другие, но мы будем дополнять друг друга. Более сильная европейская оборона означает усиление НАТО, а более сильная НАТО означает более сильную европейскую оборону", — пояснил Юнкер. Он также указал, что ни НАТО, ни ЕС не следует браться за решение современных вызовов в одиночку. 7 июня Евросоюз огласил беспрецедентный план о создании оборонного фонда с ежегодными взносами в объеме 5,5 млрд евро.