Глава Еврокомиссии: английский язык теряет значение в Европе

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bbcrussian.com
пятница, 5 мая 2017 г. 17:04
Английский язык сдает свои позиции в Европе, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Такое заявление он сделал на конференции в Италии, где выступил с речью на французском, а не на английском языке.
© AFP/Scanpix

"Медленно, но верно английский язык теряет значение в Европе, в том числе потому, что сейчас выборы во Франции", - объяснил он выбор языка. Реплика была встречена смехом и аплодиментами.

"Мы будем вести переговоры с нашими британскими друзьями без предвзятости. Но давайте не забывать, что это не ЕС оставляет Великобританию, а Великобритания покидает ЕС", - отметил руководитель Еврокомиссии в своей речи.

На прошлой неделе немецкая пресса писала о напряженной встрече главы Еврокомиссии и британского премьер-министра Терезы Мэй, на которой обсуждался выход Великобритании из ЕС. Тогда Юнкер якобы сказал, что после беседы с Мэй он настроен "в десять раз более скептично, чем до этого".

В среду, 3 мая, СМИ сообщили о желании ЕС увеличить размер требований к Лондону с ранее обсуждавшихся 60 млрд евро до 100 млрд евро. В ответ министр Соединенного королевства по выходу из ЕС Дэвид Дэвис обвинил Брюссель в попытках "запугать британский народ".

В тот же день Мэй подтвердила, что позиция Еврокомиссии по поводу брексита "стала жестче". По ее мнению, таким образом "бюрократы из Брюсселя" пытаются повлиять на парламентские выборы в Великобритании.

Парламентские выборы в Великобритании намечены на 8 июня. Второй тур президентских выборов во Франции, упомянутый Юнкером, пройдет в воскресенье, 7 мая. В них участвуют представительница националистических сил Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон.

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