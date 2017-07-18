Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об объединении с Луганской народной республикой и образовании нового государства - Малороссии. Столицей новой "страны" стал Донецк, Киеву приготовили особую роль, а всем украинцам предложили присоединиться к новому самопровозглашенному государству, чтобы закончить войну.

"Мы, представители регионов бывшей Украины (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя", - цитирует сайт "Новости Донецкой республики" конституционный акт, представленный в Донецке на встрече делегатов во вторник, 18 июля.

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, читавший документ собравшимся, отметил, что Малороссия будет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти должны остаться вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб. "Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", - сообщил Тимофеев (цитата по РИА "Новости").

Столицей Малороссии становится город Донецк, а Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Захарченко. "Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", - сказал глава ДНР.

Одновременно с этим Захарченко предложил ввести в новой стране чрезвычайное положение на три года для избежания хаоса. По словам главы ДНР, на это время планируется запретить деятельность любых партий и начать расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане и в Донбассе.

На встрече делегатов в Донецке Захарченко прочитал собравшимся политическую декларацию, в которой обосновывается необходимость создания Малороссии, сообщает "Донецкое агентство новостей". В документе говорится, в частности, что образование нового федеративного государства призвано "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

По данным ДАН, конституционный акт и политическая декларация были единогласно одобрены делегатами. Наряду с руководством ДНР создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей, передает агентство.

В свою очередь советник главы ДНР Александр Казаков сообщил, что в ДНР уже есть оргкомитет, занимающийся вопросами подготовки конституции нового государства Малороссии. "Оргкомитет предлагает выбрать исполком в качестве координирующего органа из трех человек. Исполкому за это время поручается подготовить и опубликовать окончательный вариант документов, войти в контакт с представителями регионов Малороссии, обеспечивать информирование международных институтов и всех заинтересованных лиц о нашем предложении подготовить проект Конституции", - сказал представитель непризнанной республики.

В качестве кандидатов в состав исполкома предлагаются глава ДНР Захарченко, вице-премьер ДНР Александр Тимофеев и Вячеслав Губин, который тоже находится за столом президиума. Секретарем предлагают назначить Казакова.